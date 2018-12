Leisnig

Jetzt gibt es kein Zurück: Der Abwasserzweckverband Leisnig ist ab Jahresende Geschichte. Ein Eigenbetrieb tritt an seine Stelle. Bei Gebührenzahlern wirft das Fragen auf: Was wird mit laufenden Widersprüchen? Etwa 20 sind anhängig. Bürger zweifeln die Bescheide an.

Gebührenzahler leisten Widerstand

Für Dirk Czaja aus dem Ortsteil Görnitz geht es zum Beispiel um Gebühren, die der Abwasserverband seiner Meinung nach unrechtmäßig für einen Kanal erhoben. Es betrifft noch mehr Leute in dem Dorf. Czaja hat Widerspruch eingelegt. Dieser ist schon Monate unbearbeitet: Der Familienvater fragt: „Wenn während des offenen Widerspruchsverfahrens der betreffende Kanal an einen anderen Eigentümer übergeht – was bedeutet das für mich? Muss ich bis zur Bearbeitung meines Widerspruches jetzt noch länger warten?“

Eine Reihe Bürger haben ähnliche Rechnungen offen mit dem Verband. Das bestätigt der Verbandsvorsitzende und Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth ( CDU): „Wir haben Probleme in der Abarbeitung. Sie stammen bereits aus den Jahren 2016 und 2017.“ Zwei befassen sich mit der Niederschlagswassergebühr.

Bürger zweifeln an Abgabenbescheiden

Ein Großteil steht im Zusammenhang mit der Kleineinleiterabgabe. Sie betrifft die Landbewohner, die nicht an eine öffentliche Anlage angeschlossen sind. Dort entstehen ebenso Meinungsverschiedenheiten wie in den Fällen der so genannten Bürgermeisterkanäle. Damit wurden in der DDR Abwasser von Grubenüberläufen einfach aus dem Dorf hinaus geleitet – nicht selten eben ins Nichts. Damit war zwar der Geruch raus aus dem Dorf, das Abwasser aber nicht geklärt.

Die Kanäle wurden nie an den Verband übergeben. Tecklenburg: „Wir setzen uns das Ziel, bis Ende des ersten Quartals 2019 alle Widersprüche beantwortet zu haben.“ Er stellt klar: Nicht jeder, der einen Gebührenbescheid widerspricht, bekommt recht. Zumindest strukturell scheint alles in geordneten Bahnen. Der Eigenbetrieb erhält einen eigenen Betriebsleiter.

Per Ratsbeschluss wird das Michael Tecklenburg, zunächst für ein Jahr. Der Haushalt des Eigenbetriebes zur Abwasserentsorgung ist in den Haushalt der Stadt direkt eingliederbar. Das entscheidungsbefugte Gremium ist der Betriebsausschuss. Dessen Aufgaben übernimmt der Verwaltungsausschuss, bestehend aus Stadtratsmitgliedern.

Jetzt gibt es kein Zurück: Der Abwasserzweckverband Leisnig ist ab Jahresende Geschichte. Ein Eigenbetrieb tritt an seine Stelle. Bei Gebührenzahlern wirft das Fragen auf: Was wird mit unseren laufenden Widersprüchen? Etwa 20 davon sind anhängig. Bürger zweifeln Gebührenbescheide an.

Für Dirk Czaja aus dem Ortsteil Görnitz geht es zum Beispiel um Gebühren, die der Abwasserverband seiner Meinung nach unrechtmäßig für einen Kanal erhoben. Es betrifft noch mehr Leute in dem Dorf. Czaja hat Widerspruch gegen den Bescheid eingelegt. Dieser liegt dort schon Monate unbearbeitet: Der Familienvater fragt: „Wenn während des noch offenen Widerspruchsverfahrens der betreffende Kanal als Anlagevermögen an einen anderen Eigentümer übergeht – was bedeutet das für mich? Was ändert sich? Muss ich bis zur Bearbeitung meines Widerspruchesjetzt noch weitere Monate warten?“

Eine Reihe Bürger haben offenbar ebenfalls noch Rechnungen offen mit dem Verband. Das bestätigt der Verbandsvorsitzende und Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth ( CDU): „Wir haben Probleme in der Abarbeitung von Widersprüchen. Und die Stammen bereits aus den Jahren 2016 und 2017.

Michael Tecklenburg, der die Geschäfte des Zweckverbandes leitet und auch nach der Verbandsauflösung die Geschäfte erneut in seine Hände gelegt bekommt, präzisiert auf Nachfrage: „Zwei Widersprüche, in recht besonderen Fällen, befassen sich mit der Niederschlagswassergebühr. Ansonsten sind in dem Bereich die Fragen geklärt.“

„Ein Großteil der Widersprüche stehe im Zusammenhang mit der so genannten Kleineinleiterabgabe. Sie betrifft die Landbewohner, die nicht an eine öffentliche Anlage angeschlossen sind. Strittig ist: Wenn nicht eine bestimmte Menge jährlich aus einer abflusslosen Grube abgefahren wird, geht die Landesdirektion davon aus, dass Abwasser anderweitig verbracht wird. Dort entstehen ebenso Meinungsverschiedenheiten wie in den Fällen der so genannten Bürgermeisterkanäle. Damit wurden in der DDR Abwasser von Grubenüberläufen einfach aus dem Dorf hinaus geleitet – nicht selten eben ins Nichts. Damit war zwar der Geruch weg aus dem Dorf, das Abwasser aber nicht geklärt. Die Kanäle wurden nie an den Verband übergeben. Das bringt nun in der Kommunikation mit den Bürgern Mistimmungen, wobei jeder Fall anders liegt.

Dass so viele der Widersprüche nicht bis zum Ende abgearbeitet sind, habe verbandsinterne Gründe, teils personeller Natur, heißt es weiter. So gab es in den vergangenen Monaten zwei Entlassungen. Die Stellen wurden danach wieder besetzt. Jetzt wird die Abarbeitung der Widersprüche fortgesetzt.

Tecklenburg sagt: „ Bis Jahresende ist das nicht mehr zu schaffen. Wir haben uns das Ziel gesetzt, bis Ende des ersten Quartals 2019 alle Widersprüche beantwortet zu haben. Und das bei laufendem Betrieb, der unter anderem auch die Koordination vom Baumaßnahmen beinhaltet,“ Tecklenburg stellt klar: Nicht jeder, der einen Gebührenbescheid widerspricht, bekommt auch recht.

Zumindest strukturell scheint alles in geordneten Bahnen: Die Zukunft vom Abwasserzweckverband Leisnig ist geklärt. Die Ratsmitlieder haben die Weichen dafür gestellt, dass die kommunale Aufgabe der Abwasserklärung von der Stadt in Form eines Eigenbetriebes erledigt werden kann. Der Eigenbetrieb erhält einen eigenen Betriebsleiter. Per Ratsbeschluss wird das Michael Tecklenburg, zunächst für ein Jahr.

Der Haushalt des Eigenbetriebes zur Abwasserentsorgung ist in den Haushalt der Kommune direkt eingliederbar. Das entscheidungsbefugte Gremium ist der Betriebsausschuss. Dessen Aufgaben soll voll und ganz der Verwaltungsausschuss übernehmen. Er setzt sich aus Stadtratsmitgliedern zusammen.

Von Steffi Robak