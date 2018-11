Döbeln

Beim Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal ändern sich am Januar 2019 die Entgelte fürs Abwasser. Die Verbandsversammlung, bestehend aus den Bürgermeistern der vier Gemeinden Döbeln, Ostrau, Großweitzschen und Zschaitz-Ottewig, beschloss am Montagvormittag die für den Zeitraum 2019 bis 2022 neu kalkulierten Preise.

Zum einen müssen die 6500 Grundstücksbesitzer im Verbandsgebiet ab Januar für das auf Dächern und anderen befestigten Flächen anfallende Niederschlagswasser zahlen. Sofern dieses Wasser in einen öffentlichen Kanal eingeleitet wird. Zu dieser Aufsplittung des Abwasserpreises in ein Entgelt für Oberflächenwasser und eines für Schmutzwasser war der Abwasserverband vom Gesetzgeber aufgefordert worden.

Die Verbandsräte und ihr Betriebsführer die OEWA nutzten die Gelegenheit gleich für eine Neukalkulation. „Allerdings handelt es sich nicht um eine Neukalkulation nach oben. Wir wollten mit dem unliebsamen Thema einer Niederschlagsgebühr moderat umgehen“, sagt Verbandsvorsitzender Dirk Schilling, Bürgermeister der Gemeinde Ostrau. Die Neukalkulation der Abwasserpreise sieht beim Schmutzwasser sogar eine Preissenkung von 2,05 Euro auf 1,76 Euro pro Kubikmeter entnommenem Frischwasser vor. Die Grundgebühr bleibt zudem konstant. Neu hinzukommen nun 30 Cent pro Quadratmeter befestigter Grundstücksfläche und Jahr als Niederschlagsentgelt.

AZV-Vorsitzender Dirk Schilling: „Es handelt sich nicht um eine Neukalkulation nach oben.“ Quelle: Gerhard Dörner

Um Unternehmen und Großvermieter mit großen Dachflächen oder Hofflächen nicht mehr als nötig zu belasten, sieht sind Abschläge ab 1000 Quadratmeter versiegelter Fläche auf 29 Cent pro Quadratmeter, ab 5000 Quadratmeter auf 27 Cent und ab 10 0000 Quadratmeter auf 26 Cent in der Entgeltsatzung ausgewiesen.

Das Niederschlagsentgelt wird ab 1. Januar 2019 dort fällig, wo Niederschläge von Dächern, Hofeinfahrten oder Wegen auf privaten Grundstücken in den öffentlichen Kanal eingeleitet wird. Im Dezember 2016 hatte die Verbandsversammlung diese Trennung der Entgelte nach Forderungen des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes einzuführen. All jene, die das Wasser auf ihren Grundstücken versickern lassen, zahlen auch kein Niederschlagswasserentgelt. Wer dagegen große befestigte Flächen, etwa Parkplätze entwässern muss, zahlt mehr. Das Gesetz nennt das Verursachergerechtigkeit. Seit 2017 wurden die 6500 Grundstückseigentümer im Selbstauskunftsverfahren nach ihren versiegelten Flächen befragt. In diesem Jahr wurden die Daten ausgewertet und in die Kalkulationen eingearbeitet.

Stefan Baillieu, Geschäftsführer des AZV Döbeln-Jahnatal Quelle: privat

„Die neue Regelung bedeutet nicht, dass jeder mehr zahlt. Wer weniger Flächen versiegelt, ist im Vorteil“, sagt AZV-Geschäftsführer Stephan Baillieu.

Beschlossen hat die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Döbeln-Jahnatal am Montag auch ihren Haushalt für 2019. Enthalten sind darin rund 6,5 Millionen Euro an Investitionen ins Abwassernetz der vier Mitgliedgemeinden. So will der Verband im nächsten Jahr an der Döbelner Eisenbahnstraße, in den Klostergärten neue Abwasserleitungen verlegen, ebenso

beim Neubau der neuen Muldenbrücke in Döbeln, oder in Form eines Regenüberlaufes am Klinikum Döbeln in der Sörmitzer Straße.

Zudem klinkt sich der Verband in folgende Straßenbaumaßnahmen mit der Verlegung neuer Rohre ein: Döbeln Käthe-Kollwitz-Straße, Nordstraße, im Ortsteil Keuern, und am Bergring in Schallhausen sowie im Ostrauer Ortsteil Delmschütz.

Wegen ihres schlechten Zustandes werden zudem die Kanäle in der Döbelner Brunnengasse, der Roßweiner Straße, Zur Jahnaquelle in Präbschütz, im westlichen Teil des Döbelner Ortsteils Zschackwitz, am Bahnhofsweg in Westewitz sowie in den Ostrauer Ortsteilen Merschütz und Noschkowitz im nächsten Jahr erneuert.

Der Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal und die Oewa als sein Dienstleister entsorgen im Verbandsgebiet das Abwasser für rund 47 000 Einwohnern über ein 300 Kilometer langes Kanalnetz, acht Kläranlagen, 34 Abwasserpumpwerke und 27 Regenüberlaufbecken.

Kommentar: Es geht um Daseinsfürsorge Dem Gesetz ist genüge getan. Der Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal führt ab Januar die gesplitteten Entgelte für Schmutzwasser und Niederschlagswasser ein. Nimmt er den Grundstücksbesitzern auf der einen Seite künftig 30 Cent pro Quadratmeter versiegelter Fläche als Niederschlagsgebühr mehr ab. So senkt der Verband in seiner Kalkulation den Preis für den Kubikmeter Schmutzwasser um 29 Cent. Und auch den Unternehmen mit großen Hallendächern und befestigten Hofflächen kommen die Verbandsräte bei der Preisgestaltung der Niederschlagsgebühr entgegen. Das ist richtig so. Denn der Verband übernimmt die kommunale Aufgabe der Abwasserentsorgung für die Bürger und Unternehmen der vier Mitgliedgemeinden ja nicht um Gewinne zu erzielen, sondern weil Abwasserentsorgung eine Aufgabe des Gemeinwesens und der Daseinsfürsorge ist. Knapp 6,2 Millionen Euro gibt der AZV Döbeln-Jahnatal im Jahr für die Abwasserentsorgung aus. Damit kalkuliert er die Entgelte. th.sparrer@lvz.de

Von Thomas Sparrer