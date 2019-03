Döbeln

Am Mittwochmorgen gegen 7.10 Uhr ist in Döbeln ein achtjähriges Mädchen angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte das Kind an einem Fußgängerüberweg an der Leipziger Straße die Fahrbahn überqueren, als es zum Zusammenstoß mit einem stadteinwärts fahrenden Auto mit einer 44-jährigen Frau hinterm Steuer kam. Das Kind stürzte und erlitt nach Angaben der Beamten schwere Verletzungen. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Von ap/DAZ