Roßwein/Grunau. Eine riesenhafte Note ziert die Wand in Anika Cyrniks Arbeitszimmer im elterlichen Haus in Grunau. Hier kann die 21-Jährige proben, wenn sie am Wochenende vom Grundschullehramtsstudium an der Technischen Universität (TU) Chemnitz nach Hause kommt. „Fünf bis sechs Stunden übe ich dann, vor allem wenn ein Auftritt ansteht. Ansonsten habe ich das Akkordeon in der Woche in Flöha in der Musikschule, wo ich jeden zweiten Tag proben kann. Wenn man bis dreiviertel sieben Uni hat, dann ist es schwierig mit dem täglichen Üben“, sagt sie.

Anders ist das noch bei Schwester Aline. Die 17-Jährige besucht die elfte Klasse des Gymnasiums in Nossen und findet täglich Zeit zum Üben. „Mindestens eine Stunde pro Tag, vor Wettbewerben auch zwei Stunden und am Wochenende noch mehr“, sagt sie.

Mit ihrem Bühnenpartner Niklas Heynert am Bass-Saxophon tritt Anika Cyrnik seit 2014 gemeinsam auf:

Schon seit früher Kindheit bestimmen Auftritte und Wettbewerbe den Übungsrhythmus der musikalischen Schwestern. Ihr Talent wurde bereits früh erkannt, wobei dies eher zufällig zustande kam. „Unsere Eltern sind beide nicht musikalisch“, sagt Anika Cyrnik und beide Schwestern lachen. Dennoch geht sie mit vier Jahren zur musikalischen Früherziehung an die Döbelner Musikschule. „Zuerst habe ich Keyboard gelernt, aber mein Lehrer war auch Akkordeonlehrer und hatte ein zerlegtes Instrument da liegen. Dadurch habe ich auch damit angefangen“, erzählt Anika Cyrnik. Schon mit neun Jahren startet sie 2004 bei ihrem ersten Wettbewerb. „Das war in Klingenthal. Mein Lehrer meinte, wir probieren das mal. So ein Wettbewerb ist gut, um sich weiterzuentwickeln und mal ein ganzes Programm zu spielen“, sagt sie.

Mit dem Akkordeon haben die beiden Schwestern schon unzählige Preise in ganz Deutschland und Europa gewonnen. Einmal würden sie gern auf dem Kreuzfahrtschiff Aida spielen, sonst aber der Grunauer Heimat treu bleiben.

Von Sebastian Fink