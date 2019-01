Region Döbeln

Für die Freiberger Mulde und die Zschopau gilt in der Region Döbeln aktuell die Alarmstufe 1. Die Pegel in Mahlitzsch ( Mulde) und in Kriebstein ( Zschopau) weisen entsprechend höhere Wasserstände als normal aus. Gefahren bestehen derzeit keine. Die Stadt Döbeln hat in den frühen Morgenstunden des Montags an der Oberbrücke den Treppenauf- und abgang zum Rad- und Gehwegweg gesperrt. Obwohl auch dort das Wasser noch nicht über die Ufer getreten ist. „Es handelt sich um eine vorsorgliche Maßnahme. Der Weg ist von beiden Seiten zurzeit nicht zugänglich“, erklärt Stadtsprecher Thomas Mettcher. Der Flutgraben ist gut gefüllt, das Schlossbergwehr weiterhin gezogen. Damit bleiben die Hochwasserschutz-Baustellen in Döbeln geflutet. Dieser Zustand hat bereits seit mehr als einer Woche Bestand.

Zur Galerie Nach den starken Niederschlägen der vergangenen Tage und einsetzenden Abtauprozessen ist die Döbelner Flutmulde voll gelaufen. Das Schlossbergwehr öffnete und flutete die Baustellen, die sich dort im Graben befinden.

Die Tendenz für die genannten Flussbereiche ist aktuell gleichbleibend. „In den Unterläufen von Zwickauer Mulde, Zschopau und Freiberger Mulde werden bis zum Montagnachmittag Wasserstände etwa auf dem gegenwärtigen Niveau zu beobachten sein, bevor sie auch dort sehr langsam fallen werden“, heißt es in der Warnung des Landeshochwasserzentrums Sachsen von 11 Uhr. Der bereits Sonntagnachmittag intensivierte Abtauprozess hatte am Abend zu einem verstärkten Anstieg der Wasserstände der Hochwassermeldepegel vom Tiefland bis in die unteren Berglagen geführt.

Die Lage im Blick

„Bis jetzt kommen wir gut klar mit der Hochwasserlage“, sagt Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler Kriebstein). Die Zschopau hat die Hochwasserwarnstufe 1 erreicht. „Wir haben die Pegelstände im Blick und hoffen, dass es nicht zu Überflutungen kommt“, sagt die Bürgermeisterin mit Blick auf die Wettervorhersage.

Von Olaf Büchel