Die Massenschlägerei im Roßweiner Asylheim von vor einem Jahr hat am Freitag das Amtsgericht Döbeln beschäftigt. Mazedonier, Albaner und Araber hatten sich am 19. Juni gewaltsam in die Flicken gekriegt. Es floss Blut. Ein in Hamburg lebender Mazedonier soll einer der Schläger sein. Kann ihm der Staatsanwalt die Tat beweisen?