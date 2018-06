Döbeln Handel - Leisnig: Mit Aldi kommt Drogeriemarkt Es wird spannend: Mit dem Umzug von Aldi kommt ein Drogeriemarkt nach Leisnig. Welcher? Hartha ist ebenfalls gespannt.

In Leisnig tut sich was: Der Aldi will an die Umgehungsstraße umziehen. Noch viel interessanter: An einen Drogeriemarkt soll Einkaufsfläche vermietet werden. Quelle: Archiv