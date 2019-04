Rosswein/Zschaitz

„Ich bin fürs Büro nicht geschaffen, ich muss raus an die frische Luft“, sagt die 16-Jährige Oberschülerin, die noch an der Geschwister-Scholl-Schule in Roßwein lernt und dort bald ihre Prüfungen absolviert.

Bereits Praktikum absolviert

Beim Vorbeifahren am Roßweiner Gewerbegebiet „Goldene Höhe“ habe die Zschaitzerin das große Werbeplakat von Gemeinhardt gesehen. „Dann habe ich mir die Internetseite von dem Unternehmen angesehen und dachte mir: das müsste passen“, sagt Alexandra. Zur Vorbereitung ihrer Ausbildung hat sie nun bereits mit viel Begeisterung ein Schülerpraktikum bei der Roßweiner Gerüstbaufirma absolviert.

Ausbildung startet am 1. August

„Auch wenn die Ausbildung erst am 1. August beginnt, sind wir froh, jetzt zumindest schon mal das Rechtliche geklärt zu haben“, erklärt Ingolf Stuber von Gemeinhardt Gerüstbau Service. Er selbst war ziemlich nervös bei der Vertragsunterzeichnung, war es doch die erste in seiner neuen Meisterfunktion und dann gleich noch mit einer jungen Frau. Die Meister-Ausbildung hat er erst kürzlich bei der Handwerkskammer Dresden abgeschlossen. Was Alexandras Ausbildung angeht, ist Ingolf Stuber sehr zuversichtlich: „Im Praktikum hat sie sich sehr gut gemacht. Man spürt, sie will diesen Job machen und hat einen starken Willen, das durchzuziehen Ich habe da ein gutes Gefühl.“

Mutter ist stolz „wie Bolle“

In Sachsen wäre Alexandra die erste Gerüstbauerin. Ingolf Stuber weiß, dass es in der Branche durchaus Frauen gibt: „In der Regel absolvieren diese dann auch eine Meisterausbildung und sind Chefin.“ Körperlich sei der Job für Frauen machbar. Alexandra habe bereits einen Eignungstest absolviert. Ingolf Stuber: „Es gibt für unseren Beruf die Vorschrift, dass nur Teile mit einem Gewicht bis zu 25 Kilogramm gehoben werden dürfen. Das gilt für Frauen und für Männer.“

Alexandras Mutter, Yvonne Weiß, ist gespannt, wie ihre Tochter die Ausbildung zur Gerüstbauerin meistern wird: „Wir sind jedenfalls schon jetzt stolz wie Bolle auf sie.“

Von Olaf Büchel