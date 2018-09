Hartha

Die Zeichen stehen auf E-Mobilität. Das spüren die Mitarbeiter der Pierburg Pump Technology GmbH in Hartha: Sie werden mehr. „Kürzlich überstieg die Mitarbeiterzahl die 500er-Marke. Es geht weiter aufwärts“, schildert Werkleiter Mario Schäfer. Er ist dazu angetreten, das Unternehmen fit zu machen für den Zulieferer-Markt für Elektro-Fahrzeuge.

Elektro- gegen Verbrennungsmotor

Das Thema-Elektromobilität wird sich nicht allein auf den Straßen Deutschlands niederschlagen, sondern auch bei den Zuliefer-Unternehmen der Fahrzeugindustrie: Ein Hersteller, der sein Produktportfolio nicht umstellt auf Bauteile für Elektro-Fahrzeuge, hat unter Umständen in Zukunft wenig bis gar nichts zu tun. Der Umbruch vom Elektro- zum Verbrennungsmotor zieht den Umbruch in ganzen Unternehmenslandschaften nach sich.

Nur ein Zehntel der Bauteile

Der Grund: Im Motor eines Elektro-Autos werden rund 250 Teile verbaut und damit nur etwa ein Zehntel der Teile für einen Verbrennungsmotor. Die Elektromobilität kostet auf lange Sicht also Arbeitsplätze in Unternehmen der Fahrzeugindustrie. Es sei denn, diese richten ihre Produktportfolios schnellstmöglich am neu entstehenden Zulieferer-Markt aus. Dieser Prozess beginnt derzeit in Hartha.

Produktportfolio umstellen

Das breite Produkt- beziehungsweise Umsatzprofil des Unternehmens mit Schwerpunkt Kühlwasserpumpen und deren Komponenten wird umgebaut. Während aktuell 8 bis 9 Prozent des Umsatzes auf Elektromotoren entfallen, soll deren Umsatzanteil innerhalb der nächsten drei Jahre auf mindestens 20 Prozent steigen. Diese Motoren werden bevorzugt in den ebenfalls vor Ort gefertigten Kühlpumpen verwendet.

Umstrukturierung im Maschinenpark

Da am Standort Hartha nicht neu gebaut wird, findet die Umstrukturierung zum einen im Maschinenpark statt. Alte Linien werden ausgelagert, um Platz zu schaffen. Es ist mehr als nur ein Austausch von alt gegen neu. Der Unternehmensumbau reicht bis in die Fertigungsstrukturen, denn ein weiteres Ziel lautet: Pierburg will den Anteil eigengefertigter Komponenten steigern.

Leiterplatten wieder selbst lösten

Achsen und Wellen für die kleinen Aggregate kommen schon jetzt aus dem eigenen Hause. In Kürze sollen Pierburg-Mitarbeiter auch wieder Leiterplatten selbst löten. Werkleiter Schäfer: „Unsere Abnehmer verbinden mit dem Namen Pierburg einen derart hohen Qualitätsanspruch, dass wir für diesen sensiblen Markt lieber wieder im eigenen Hause fertigen möchten.“ Bisher wurde in Asien eingekauft.

Neue Pumpe auch für Elektro

Der durch den bevorstehenden Abbau einer Linie im Werk frei werdende Platz ist bereits verplant: Dort soll die Wasserumwälzpumpe WUP 4 gefertigt werden. Dabei handelt es sich um eine Weiterentwicklung aus dem Hause Pierburg mit fortschrittlicher Elektronik. Das absolute Plus dieses Teils: Es ist flexibel sowohl in Hybrid- beziehungsweise Verbrennungsmotoren als auch in Elektrofahrzeugen einsatzbar.

Teile schon in Autos in Amerika und Kanada

„Der Trend zur E-Mobilität beflügelt das Geschäft in Hartha. Und: Das Know-How ist genau hier“, ist Schäfer überzeugt. Erst in diesem Frühjahr lieferte der Automobilzulieferer Rheinmetall Automotive, dessen Tochterunternehmen Pierburg ist, Komponenten für ein Plug-in-Hybridfahrzeug: Vertrieben wird das Luxus-Modell derzeit auf dem US-amerikanischen Markt sowie in Kanada.

Pierburg rüstet quartalsweise um

Damit Pierburg der in Europa steigenden Nachfrage gewachsen ist, wird im Unternehmen quartalsweise umgerüstet. Start ist Anfang 2019. Zuerst wird eine Linie umgelagert nach Italien, damit in Hartha Platz frei wird. Denn die Sachsen wollen sehr bald an der Spitze des neu entstehenden und erwartungsgemäß sehr hungrigen Marktes mitmischen.

Richtungsweisendes aus Hartha

Nicht zum ersten Mal kommt aus dem Hause Pierburg Richtungsweisendes in Sachen Automobil-Elektrik. Als erstmals in einem BMW eine elektrische Motor-Kühlung eingebaut wurde, kam diese von Pierburg. Ihr Vorteil: Im Winter macht die Pumpe nichts, da es kühl genug ist. Sie schaltet ab. Zudem: Die Kühlpumpe ist elektronisch steuerbar. Strom- oder Kraftstoffverbrauch sind damit reduzierbar. Damit kann der Schadstoffausstoß verringert werden.

El-Mo-DNA noch in der Region

Bei den Harthaern steht die Fertigung von Elektromotoren seit Jahrzehnten hoch im Kurs. „Dieses Erbe ist in der Region noch immer spürbar“, sagt Schäfer. Er bezeichnet dieses Erbe als „Nukleus“, also einen im Arbeitsmarkt vorhandenen Qualifikations-Kern. Dieser sei ähnlich einer DNA in der Region Mittelsachsen und speziell um Hartha weiterhin zu finden, so der 37-jährige Werkleiter. Haben Vater oder Großvater einen derartigen Beruf ausgeübt, sei es in gewisser Weise wahrscheinlich, dass es ein junger Mensch heute ebenso tut. So lebe das alte El-Mo-Erbe fort.

Neues Zeitalter braucht Personal

Vom Kassettenrecorder bis hin zum Raumfahrzeug – es gibt fast nichts, worin früher nicht schon ein Harthaer Motor surrte. Und jetzt sind Elektro-Autos dran. Schäfer setzt all sein Vertrauen in diese DNA auf der Suche nach den Mitarbeitern, die das Unternehmen in das Elektro-Auto-Zeitalter begleiten. Gesucht werden derzeit Anlageneinrichter. Menschen mit einer Facharbeiterausbildung als Mechatroniker, Industriemechaniker, Industrie-Elektriker oder Kfz-Mechatroniker sind willkommen.

