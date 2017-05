Leisnig. Die Altstadtfestorganisatoren der Handwerkerstraßen tagen wieder – ein gutes Zeichen. Hatte es nach dem Fest im vergangenen Jahr doch eine gewisse Missstimmung gegeben wegen der erneuten Terminverschiebung auf das letzte Augustwochenende.

Da wurde bereits befürchtet, einige angestammte Organisatoren könnte das zum Hinschmeißen veranlassen. Aber nein: Am Donnerstag saß die rund zehn Frauen und Männer große Gruppe im Gasthaus zum Stiefel beisammen.

Eine der wichtigsten Positionen am Fest-Freitag ist geklärt: Die Chöre werden wieder auf dem Kirchplatz das Fest eröffnen, nicht, wie von der Stadtverwaltung angedacht, auf dem Burglehn. Die Gastronomen, die um den Kirchplatz zum Fest vertreten sind, haben sich dafür eingesetzt und wollen zumindest für dieses Jahr auch finanziell dafür einstehen.

Senioren wollen nicht bis ans Burglehn

Christbert Steude begründet: „Die Signale der älteren Leisniger uns gegenüber bestärken uns, am Kirchplatz für das Freitagskonzert festzuhalten. Das zumeist ältere Publikum möchte nicht bis hinunter in die Altstadt laufen und auch abends nicht den steilen Anstieg vor sich haben. Das ist wegen der Steigung und auch wegen des Altstadtpflasters zu beschwerlich für sie.“

Die Mitstreiter der Handwerkerstraße nehmen der Stadt ein Stück ihrer finanziellen Last für die Abendveranstaltung ab. Darauf habe man sich bei einer Zusammenkunft im Rathaus geeinigt. Friede, Freude, Eierkuchen ist trotzdem noch lange nicht alles. Claus-Dieter Andrä findet klare Worte: „Immer wird uns von den Stadtvertretern gesagt, es sei kein Geld da. Das Altstadtfest müsse verkleinert werden. Ich kann das schon nicht mehr hören. So geht das nicht weiter. Die Leute von der Handwerkerstraße arbeiten Stunde um Stunde ehrenamtlich. Da macht uns das wirklich Sorgen, wenn die Stadt mit dem Argument Geld versucht, sich mehr und mehr rauszuhalten.“

Badestube kommt, aber zum Beispiel kein Seiler

Aus Andräs Sicht werde die Arbeit der ehrenamtlich am Fest Mitwirkenden insgesamt von der Stadtverwaltung zu wenig anerkannt. So rechnet Dieter Reißmann beispielhaft die mindestens 50 Stunden Arbeitszeit mehrerer Mitstreiter für Holzarbeiten an den Handwerkerständen vom vergangenen Jahr vor.

Um so mehr ärgert Männer wie Reißmann die Terminverschiebung aufs letzte Augustwochenende – als offenes Ärgernis haben es die Handwerkerstraßenleute ad acta gelegt, sagt Renate Simon. „Es muss insgesamt weiter gehen.“ Für Reißmann, der die Händler und Aussteller zusammenholt, ist es ein ernstes Problem. Eine Badestube werde es fürs diesjährige Altstadtfest wohl wieder geben, aber keine Seilerei. Ihm sind wegen des verlegten Termins viele Händler abgesprungen, auf die er fest zählte.

Nicht jammern, sondern dabei sein

„Beim Bürgermeister habe ich das angesprochen“, sagt Reißmann. Doch es sei heute nicht mehr nachvollziehbar, wer die Verschiebung veranlasste. Das Gefühl, das könnte der Verein Mittelsächsischer Kultursommer als wohlgemerkt bezahlter Dienstleister fürs Fest initiiert haben, sorgte für Missstimmung. Trotzdem ist der Enthusiasmus der Handwerkerstraßen-Akteure ungebremst, nach dem Motto „Wir jammern nicht, wir sind dabei“. Dachdecker Benedix kümmert sich um das historische Kinderkarussell für den Vorplatz des Mirus-parks. Die Rohlinge für die Münzen sind beim Graveur bestellt, und das Motiv steht auch schon fest. „Es muss wie üblich bis zuletzt geheim bleiben,“ sagt Ullrich Voigtländer augenzwinkernd.

Von Steffi Robak