Döbeln. Kein bisschen berühmt ist er, hat einen strengen und begüterten Vater, der sein Kind Martin an der Latein-Schule in Mansfeld unterrichten lässt. Der Familienname lautet noch Luder. Das scheint dem späteren Reformator offensichtlich so reformierungsbedürftig, dass er dort gleich anfängt. Er nennt sich später Luther. Das bleibt als Randerscheinung von Luthers realem Leben zum gestrigen Gottesdienst in Döbelns Nicolaikirche unerwähnt. Szenen aus dem Kindermusical „Luther macht Schule“ von Birgit Pape zeigen jedoch auf, wie sich der Schuljunge Luder zum Reformator Luther entwickelt.

Pfarrer Lutz Behrisch als Erzähler, aus den Lautsprechern von einer ihn nervenden Klugscheißer-App flankiert, erläutert im Zwigerspräch mit der Damenstimme diverse Fachbegriffe wie Humanismus, päpstliche Bannbulle oder Reichs-Acht. Christenlehrekinder schlüpfen in die Rollen zum Beispiel von Luthers Schulkameraden.

Als Kurrende-Knaben müssen sich diese ihren Lebensunterhalt mit dem Singen vor fremder Leute Türen verdienen. Martin hat Glück, kommt in Eisenach mit der Familie Cotta-Schalbe in Kontakt, wo er als Kind beziehungsweise Jugendlicher humanistisches Gedankengut kennen lernt. Seine Karriere, wie man es heute nennen würde, verläuft steil. Mit Anfang zwanzig hat er seinen Magister in der Tatsche. Der Vater erwartet, dass sich der Sohn wie erwartet dem Jura-Studium zuwendet. Dass nahe Luther ein Blitz eingeschlagen haben soll, ist nichts weiter als Legende, aber im Musical immerhin Auslöser vom Gewitter-Rap von Birgit Pape. Ab dann geht es anders lang...

In ihren Umhängen begleiten die Mädchen und Jungen der Kurrende musikalisch die Spielszenen - wobei sich die Sänger tapfer schlagen. Die Zuhörer in den Kirchenbänken, zumeist Eltern und andere Verwandte der Akteure, lauschen taper: Unter den akustischen Bedingungen ist trotz Mikrofonen und Anlage viel Konzentration gefragt, um lückenlos alles mitzubekommen. Die Botschaft kommt rüber: Manchmal verändert ein Tag ein ganzes Leben. Manchmal verändert ein Leben die ganze Welt, heißt es in einem Musical-Text. Die Begebenheiten in den Spielszenen, mit Schulkameraden, Mitbrüdern im Augustinerkloster, Studenten, im Wirtshaus, mögen nicht authentisch sein. Wie es wirklich war, kann heute keiner mehr sagen. In der Interaktion von Luther mit seinem jeweiligen persönlichen Umfeld präparieren die Szenen, bis hin zum Auftritt beim Reichstag in Worms und zum Wartburg-Aufenthalt, Luthers Persönlichkeit heraus. Die Sänger, Sprecher und Spieler haben das im Gottesdienst nachvollziehbar umgesetzt. Vielleicht sprach der als Junker Jörg auf der Wartburg Untergetauchte tatsächlich mit einer Magd. Dann würde er die Frage nach seiner Bibelübersetzung in ein fürs Volk verständliches Deutsch etwa so beantwortet haben: „Wenn ich es genau so übersetze, wie es hier steht – so spricht doch niemand wirklich.“

Von Steffi Robak