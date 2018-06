Döbeln

Im Luthersaal des Döbelner Kirchgemeindehauses nimmt Pfarrer Stephan Siegmund für den Fußball zur WM ausnahmsweise das hölzerne Kreuz von der Wand ab. Mit Hausmeister Andreas Voigt und Stephan Hagedorn vom Evangelischen Kindergarten Döbeln wird der kleine Altar beiseite geschoben. So steht die gesamte riesige Wand als Leinwand für den Beamer zur Verfügung. Stefan Hagedorn strahlt. Der Mann der Gemeindepädagogin ist beim Public Viewing der Cheftechniker. Er hat Kabel verlegt, den Beamer ausgerichtet, Boxen aufgestellt. Die Vorberichterstattung läuft in HD-Bildern über die weiße Wand. Hausmeister Andreas Voigt hat den Grill für die Halbzeitpause vorbereitet. Seine Frau Ivonne entknotet noch eine Fußballwimpelkette und stellt letzte Naschereien und alkoholfreie Getränke aufs kleine Buffet. Im Spendenteller liegt ein fünf Euro-Schein. Eine Kollekte fürs liebevoll gestaltete Buffet. Der Raum füllt sich. Es wird familiär. Der jüngste Zuschauer ist gerade mal drei Monate alt. Gemeindepädagogin Stephanie Hagedorn schiebt Elia im Kinderwagen herein. Ihre Elternschaftsvertreterin Rahel Kretschmann hat ihre kleine Tochter Valeska auf dem Arm. Und Joshua (4) rennt schon wild mit einer Deutschlandfahne durch die Reihen.

Bange erste zehn Minuten

Doch mit dem Anstoß beginnen bange zehn Minuten. Denn draußen ist ein schwerer Regenguss aufgezogen. Es regnet Gießkannen. Die Satellitenschüssel auf dem Dach sendet keine Bilder mehr. Pfarrer Stephan Siegmund nimmt es mit Humor: „Da kann ich Euch ja meine Predigt von heute Morgen noch mal halten.“ Stefan Hagedorn kann darüber gerade nicht lachen. Fieberhaft versucht er eine W-Lan-Verbindung zu seiner Wohnung zwei Etagen über dem Luthersaal herzustellen. Doch die ist zu instabil. Es bleibt bei Public Viewing ohne Bild. Es wird unruhig im Luthersaal.

Doch Steffen Böhle wird in diesem Moment zum Retter in der Not. Der Waldheimer ist mit Sohn Tom und seiner Frau Mandy zum Public Viewing gekommen. Mandy ist Erzieherin im Evangelischen Kindergarten. Steffen bietet sein Handy kurzerhand als Hotspot an. Dank LTE auf dem Handy rollt der Ball ab der zehnten Minute über die riesige Wand, an deren Mitte die beiden Halterungen für das hölzerne Kreuz zu erkennen sind.

Der Herrgott schickt den Helfer

„Der Herrgott hat uns einen Helfer geschickt“, freut sich der Pfarrer. „Ich hab doch unser Public Viewing bei der Gema mit Bild und Ton angemeldet. Public Radio war nicht geplant.“

Die Freude hält jedoch nicht lange an. Hausmeister Andreas Voigt schimpft auf die Leistung der deutschen Mannschaft. „Das ist ja Drittliga-Niveau“, schimpft er. Und er muss es wissen. Denn er verfolgt die dritte Liga wegen der vielen Ost-Clubs, die da spielen. In der zweiten Liga fiebert er mit Dynamo Dresden und in der Bundesliga freundet er sich gerade mit RB Leipzig richtig an.

29. Minute: Roster kommen auf den Grill

Es regnet immer noch in Strömen. Andreas Voigt lässt den Holzkohlegrill im Treppenhaus stehen und legt ab der 29. Minute die Roster in der Küche nebenan auf den Elektrogrill. „Ich hoffe, ihr habt alle richtig Hunger mitgebracht“, ruft er in den Raum. Die Stimmung ist in Anbetracht des wenig berauschenden Spiels der deutschen Mannschaft eher im Keller.

Vor dem Kirchgemeindehaus rollt gerade die Feuerwehr vorbei. „Die können nicht mal in Ruhe WM gucken. Sie waren doch schon das letzte Wochenende bei dem Wahnsinnsgewitter rund um die Uhr im Einsatz“, bedauert Ulla Otto. Die 69-Jährige ist im Bündnis „Willkommen in Döbeln“ aktiv und kümmert sich um Flüchtlinge. Sie hat Inlal (28) und Mojtuba (24) mit zum Fußball gucken gebracht.

Zu Dritt fiebern sie für die deutsche Mannschaft mit. Die beiden jungen Iraner kennt man in der Kirchgemeinde aus dem Gottesdienst. Sie gehören zu jenen insgesamt 13 jungen Männern aus dem Iran, die im Januar 2016 in der Kirchgemeinde Döbeln feierlich getauft wurden. Sie hatten im Iran heimlich Kontakt zum christlichen Glauben geknüpft und nach ihrer Flucht in der Döbelner Erstaufnahmeeinrichtung den Döbelner Arndt Kretzschmann, dem Jugendwart der Evangelischen Jugend im Kirchenbezirk Leisnig-Oschatz, kennengelernt. Gemeinsam mit den beiden Döbelner Pfarrern und den Christen im Willkommensbündnis wurden Bibeln auf persisch besorgt und ein Glaubenskurs organisiert. Seitdem sind in jedem Gottesdienst in der St. Nicolai-Kirche die aus dem Iran stammenden Christen vertreten. Die Lesung im Gottesdienst am Sonntag gibt es seitdem immer auf deutsch und persisch zu hören. Das heißt die Gemeinde muss etwas länger stehen.

0:1 – Schockstarre in der 35. Minute

Schockstarre im Luthersaal. Die Nationalelf ist gerade in Rückstand geraten. Pfarrer Stephan Siegmund kündigt verzweifelt an: „Ich geh nach Hause.“ Er bleibt dann aber doch und schimpft immer lautstark, wenn es im deutschen Strafraum brenzlig wird. Er hat 2:1 für Deutschland getippt. Mandy, die Kindergärtnerin aus dem Evangelischen Kindergarten in ihrem Deutschland-Trikot, hat sogar 4:1 vorausgesagt. Jetzt beten alle im Raum wenigstens für ein 1:1.

„Arndt, wir müssen dahin. Wir fahren nach Moskau“, schlägt Pfarrer Stephan Siegmund seinem Jugendwart vor. Doch bei dem Regen bleiben sie lieber da und genießen die Halbzeit-Roster. Es bleiben ja noch 45. Minuten für den Ausgleich.

Doch die Stimmung wird in Anbetracht der vielen versemmelten Chancen auch in der zweiten Halbzeit nicht besser. Nur die Kinder mit ihren schwarz, rot und gold angemalten Wangen rennen noch begeistert durchs Treppenhaus und um die Reihen, knabbern Chips und trinken Limo. Jemand hat das Buffet mit einer riesigen Obstschüssel aufgefüllt. Jetzt sind die Kinderbäckchen von Melonen rot gefärbt.

Nach dem Abpfiff kehrt der Altar zurück

Kimmichs Fallrückzieher hätte der Ausgleich werden können. Schade. Dann ist Abpfiff. Beim Aufräumen helfen alle mit. Ruck zuck ist aus Stuhlreihen wieder eine große Tafel für die verschiedenen Kreise der Kirchgemeinde geworden. Gemeinsam wird der Altar wieder an Ort und Stelle gerückt und der Blumenschmuck darauf platziert.

„Am Sonnabend gegen Schweden sehen wir einen Sieg“, ist Stefan Hagedorn überzeugt. Seine Beamer-Kabel lässt er festgeklebt am Boden liegen für die Übertragungen am Sonnabend gegen Schweden und am Mittwoch gegen Südkorea. Und wenn alles gut geht für alle weiteren deutschen WM-Spiele.

