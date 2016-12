Leisnig/Sitten. Nach der Havarie einer Windkraftanlage im Windpark Sitten ist das Interesse am Unglücksort groß. Zwar wurde kein Mensch verletzt. Dennoch zieht der Park Schaulustige an. Erst aus der Nähe erschließt sich das Ausmaß der Anlage und auch der Zerstörung. Der Parkbetreiber rät zur Vorsicht: Generell, nicht nur nach Havarien, sollten Menschen den Anlagen fern bleiben.

Nicht etwa Sturm riss die Anlage um. Ein technischer Defekt war der Grund. Damit ist zwar die Frage vom Tisch, warum ein allenfalls mäßig starker Wind ein Windrad fällen kann. Eine andere Frage tut sich jedoch auf: Wie kann ein 1999 gebautes Windrad so defekt sein, dass es zu einer derartigen Havarie kommt? An nachlässiger technischer Kontrolle liege es nicht, so Hans Körner von der Rasmus GmbH, welche Wartung und Service des Parks inne hat. Der Park durchlaufe vier verschiedene Arten regelmäßiger Kontrollen, in Intervallen von sechs Monaten bis hin zu vier Jahren, die jüngste in diesem Sommer. Es habe keine Anzeichen eines Defektes gegeben. Jedoch: Im Zuge des so genannten Re-Powerings sollte der Park schon längst neue Anlagen haben – zwar viel weniger, dafür mit höherer Effizienzklasse.

Genehmigungen vom Umwelt- und Naturschutz fehlen

Imke Odrich, Projektleiterin und Baubetreuerin für in Deutschland stehende Anlagen der dänischen Eurowind Energy GmbH, sagt: „Von unserer Seite stehen die Zeichen schon lange auf Grün. Das Unternehmen ging davon aus, dass auf vorhandene Untersuchungsergebnisse und Gutachten für die Planungsunterlagen zurück gegriffen werden kann. Immerhin existiert der Windpark schon Jahre.“

Den Bebauungsplan zu Gunsten des Re-Powering fasste der Leisniger Rat vor mehr als zwei Jahren. Die Stadt hat Planungshoheit. Zudem sind Genehmigungen nach Bundesimmissionsschutzgesetz auch unter Beachtung des Umwelt- und Naturschutzes einzuholen. „Wir durchlaufen das Verfahren vom Punkt null, als würde der Windpark neu gebaut – obwohl er schon Jahre existiert“, beschreibt Imke Odrich, warum sich das Verfahren hin zieht. „Wir wären gerne schon weiter, weil wir dachten, wir könnten zu einem großen Teil auf bereits bei den Ämtern vorhandene Informationen bauen.“ Dieser Teil des Verfahrens läuft beim Landratsamt Mittelsachsen. In der Anhörung der Träger öffentlicher Belange können sich außerdem Umweltverbände und sonstige Naturschützer einbinden – und das tun sie im Fall Sittener Windpark auch. Der Abschlussbericht ist noch immer in der Bearbeitung.

Re-Powering: Weniger Anlagen, aber effizienter

Die neuen Anlagen haben alleine einen Rotordurchmesser von 126 Metern, wobei bereits ein Rotorblatt von der Nabenmitte bis zur Flügelspitze 62 Meter misst. Zum Vergleich: Die havarierte Anlage war vom Boden bis zur oberen Flügelspitze knapp 100 Meter hoch.

Der Windpark Sitten befindet sich seit 2014 in der Re-Powering-Phase. Ältere Anlagen werden durch leistungsstärkere aus der Multimegawattklasse ersetzt. Ziel: Mehr Energieeffizienz durch höheren Energie-Ertrag bei mittelfristig sinkender Anlagenzahl Park. Das entlastet das Landschaftsbild, kommt den Gegnern der so genannten „Verspargelung der Landschaft“ entgegen. Verbesserte Anlageneigenschaften und Standortwahl können zudem Einwirkungen auf Mensch und Natur mindern. Die DAZ berichtete im Sommer 2014 über die Re-Powering-Pläne. Der Plan befindet sich seit mehr als zwei Jahren in der Genehmigungsphase. Das Betreiber-Unternehmen Eurowind meint es ernst, ließ drei der älteren Anlagen 2014 abbauen. Von den verbliebenen vier ist nun eine havariert.

Von Steffi Robak