Rosswein

Das Verhältnis zwischen der Stadt Roßwein und dem Denkmalschutz ist in jüngster Zeit nicht das beste gewesen. Insbesondere der Fall des Rheinischen Hofes, wo kürzlich ein Investor mir gutem Projekt für das große Gebäude am Markt abgesprungen war, weil er die Anforderungen der Denkmalschutzbehörde nicht erfüllen wollte, liegt Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) schwer im Magen. Und auch beim Thema Destille ist man in der Vergangenheit nicht so vorangekommen, wie man es sich in Roßwein gewünscht hatte. Das soll sich ändern. „Wir wollen als Denkmalschutzbehörde Teil einer Lösung sein, nicht des Problems“, formulierte Jörg Liebig, 1. Sachbearbeiter Denkmalschutz beim Landratsamt Mittelsachsen bei einem gemeinsamen Treffen. Im Fall des Rheinischen Hofes sind jetzt erst einmal die Messen gesungen. In anderen Fällen stehen die Chancen auf eine für beide Seiten verträgliche Lösung gar nicht so schlecht.

Haßlau: Abrissgenehmigung, die weh tut

Der Birkenhof in Haßlau ist ein Beispiel dafür, dass unter Denkmalschutz stehende Objekte eben nicht auf Biegen und Brechen erhalten werden müssen. Der geschlossene Vier-Seiten-Hof darf abgerissen werden. „Eine vernünftige Entscheidung, die den Denkmalschutz dennoch schmerzt“, sagt Jörg Liebig. Der klassische Mehrseithof war noch in sich geschlossen und intakt, mit Torbogen und vier Gebäuden, die eine Historie darstellten. Das gibt es in der Region nur noch selten. Allerdings ist der Bauzustand verheerend, in zwei von vier Gebäuden war es schon nicht mehr möglich, ins Obergeschoss zu gelangen. „Vor 15 oder 20 Jahren hätte man das Objekt noch retten können“, sagt Falk-Uwe Langer, der als neuer Gebietsreferent für Roßwein die Nachfolge von Dr. Stefan Dähne angetreten hat. Dafür wäre es erforderlich gewesen, an dem Objekt früher schon eine Notsicherung vorzunehmen.

Rheinischer Hof: Eine Chance vertan. Quelle: Sven Bartsch

Mit großer Wahrscheinlichkeit hätte es eine solche Entscheidung auch im Fall des Rheinischen Hofes gegeben, wo das heruntergekommene Gebäude im Hinterhof die Wurzel allen Übels war. Der Investor wollte das Hinterhaus abreißen lassen, der Denkmalschutz brauchte einen überprüfbaren Antrag, den er nicht bekommen hat. „Wir sind eine Behörde, wir müssen auf der Grundlage von Zahlen Entscheidungen treffen“, erklärt Falk-Uwe Langer, warum diese Anträge unabdingbar sind. Nur anhand von Zahlen dazu, was es kosten würde, das Denkmal wieder nutzbar zu machen, könne über die Zumutbarkeit entschieden werden.

Destille: Interessen zusammenführen. Quelle: Manuela Engelmann-Bunk

Die gleiche Frage stellt sich für die Behörde im Fall der alten Destille in Roßwein. Die Stadt würde das immer stärker in sich zusammenfallende Gebäude gern abreißen und Parkplätze auf der Fläche anlegen. „Hier geht es jetzt darum, die Interessen, die sich zwischen Kompletterhalt und Abriss bewegen, zusammenzuführen“, sagt Jörg Liebig. Der Landkreis habe zunächst ein Gutachten in Auftrag gegeben, das aussagt, dass eine Notsicherung des Objektes kostengünstiger sei als ein Abriss. Weil das Gebäude vom Gutachten allein aber nicht besser wird und realistisch betrachtet die Zukunftsfähigkeit des Haues nicht mehr gegeben sei, bestehe von Seiten des Landratsamtes Verhandlungsbereitschaft über einen Teilabriss. Dem allerdings müsse erst noch das Landesdenkmalamt zustimmen, denn das ist Teil eines solchen Genehmigungsverfahrens. Grundsätzlich „herrscht Einigkeit darüber, was wir wollen“, betonte Jörg Liebig.

Mühlstraße: Massiver Eingriff Quelle: Olaf Büchel

Er schreibt auch dem Vorhaben der Stadt in der Mühlstraße gute Chancen zu. Dort soll perspektivisch fast eine ganze Häuserzeile, die leer steht und in sich zusammenrutscht, weggerissen werden, um neues Bauland zu schaffen. „Das ist der massivste Eingriff ins Stadtbild seit über 200 Jahren“, sagt Liebig und bringt damit auch gleich die Begründung dafür an, warum dieses Verfahren so langwierig ist.

Bahnhofstraße 2: Neues Dach per Ersatzvornahme. Quelle: Manuela Engelmann-Bunk

Langwierig gestalten sich auch sämtliche Verfahren an der Bahnhofstraße 2. Bei diesem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude wird der Landkreis jetzt erstmals überhaupt eigene Mittel investieren, um eine Notsicherung durchführen und damit einem Denkmal die Chance auf Erhalt geben zu können. Möglich ist das, weil es seit zwei Jahren eigene Haushaltsmittel für den Denkmalschutz gibt. Die Notsicherung läuft im Rahmen einer Ersatzvornahme, die erforderlich wird, um dem Haus eine Gnadenfrist zu geben. Eigentümer ist eine Gesellschaft, die sich allerdings aufgelöst hat und nun lediglich noch im Grundbuch steht. Möglichst im Sommer soll das Dach des Hauses gedeckt werden. Damit wird sichergestellt, dass nicht noch weitere Schäden durch eindringende Nässe die Lebensdauer des Hauses verringern. Ein möglicher neuer Besitzer hätte dann immerhin schon mal ein Haus mit neuem Dach.

Von Manuela Engelmann-Bunk