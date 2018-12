Hartha

Da, wo in der Nordstraße gegenwärtig ein grau-brauner Wohnblock sein Dasein im Kessel aus Wohnblöcken und leerstehendem Supermarkt fristet, soll wieder Leben einziehen. Die Wohnbau Hartha (WbH) möchte in der Nummer 32 bis 36 so einiges verändern. Altersgerechtes Wohnen lautet ihr Rezept gegen den Leerstand. Geplant wurde das Großprojekt schon eine ganze Weile, im Frühjahr ist nun angepeilter Baubeginn.

Neues Konzept statt Abriss

Aus 18 werden 22. Mit dem umfangreichen Bauarbeiten werden die bisherigen Dreiraumwohnungen zu Ein- oder Zweizimmerwohnungen umgestaltet. Seit August 2017 steht das Objekt leer. Die einzelnen Wohnflächen sind bereits bis auf den Putz entkernt. Heizkörper wurden abmontiert, Teppiche und sanitäre Anlagen entfernt. Einige Zeit war die Zukunft des Blocks unsicher, die Abrissbirne schwang gedanklich mit. Doch die Idee des altersgerechten Wohnens setzte sich durch. Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) freut sich: „Das ist eine nachhaltige Investition, die im gesamten Stadtrat auf offene Ohren gestoßen ist. Es ist gut für die Stadt, wenn mal wieder richtig Geld in die Hand genommen werden kann.“

Fahrstuhl, Balkon und Terrasse kommen

1,7 Millionen Euro wird das Projekt voraussichtlich kosten. Für die Wohnbau seit Jahren wieder ein richtig dicker Fisch, der seines Gleichen sucht. „Wir haben so eine Form des Wohnes in kleinem Rahmen, ja, aber in diesen Dimensionen ist es einzigartig in Hartha“, erklärt Wohnbau-Geschäftsführer Marco Prüfer. Der 60er Jahre Bau ist weit hinter der Zeit, deshalb wird gleich kernsaniert. Doch nicht nur das. „Wir werden den Grundriss komplett verändern“, so Prüfer. Dass heißt konkret, flächendeckend für Barrierefreiheit zu sorgen. Flure und Türen sollen verbreitert, Wände eingerissen und ein Fahrstuhl angebaut werden. Dazu bekommt das Objekt eine Außenterrasse und jede Wohnung einen eigenen Balkon. Im Keller soll es künftig Parkmöglichkeiten für die Gehhilfen und Seniorenmobile der Älteren geben. „Wir kennen das Problem aus anderen Objekten. Die Leute wissen nicht wohin mit ihren Geräten. Manche brauchen ja zum Beispiel Strom, um aufzuladen.“ Die können im Untergeschoss dann direkt ans Netz.

Rundum-die-Uhr-Betreuung mit eigenen vier Wänden

Die Menschen, die in knapp zwei Jahren, die Nordstraße ihr neues Zuhause nennen können, sollen dort selbstständig leben. „Sie haben ihre eigene Wohnung. Und betreut werden sie von der integrierten Tagespflege.“ Im ersten Geschoss sollen sie ihre Räume haben, um 24 Stunden für die Bewohner da zu sein. Welcher Pflegedienst mit Sack und Pack einziehen wird, ist noch nicht 100 Prozent spruchreif. Die Gespräche laufen.

33 bis 35 Quadratmeter groß sind die Einzimmerwohnungen laut Planung, die Zweiraumwohnungen haben eine Größe von knapp 55 Quadratmetern. Und bezahlbar werden sie sein, verspricht Prüfer. Auf einen exakten Quadratmeterpreis will er sich vor der Bauphase aber noch nicht festnageln.

Intern gingen, so der Wohnbau-Chef, schon zwei Anfragen ein. Er hofft, dass sie mit dem Projekt ins Schwarze treffen. Der Bedarf ist da, das Konzept durchdacht. Jetzt muss nur die Bauplanung sauber laufen.

Von Lisa Schliep