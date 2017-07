Rosswein. Das Altglas soll zunehmend unter der Erde verschwinden. Diese Strategie für die Containerplätze im Stadtgebiet verfolgt Roßwein. Ein so genanntes Unterflur-Sammelsystem gibt es bereits an der Rüderstraße. Dort sind nur noch die Hauben mit den Einwurflöchern für Weiß-, Braun- und Grünglas überirdisch, die eigentlichen Sammelcontainer befinden sich unter der Erde.

So soll es auch bald am Standplatz an der Straße der Einheit aussehen, direkt vor dem Gelände der Weinbergschule. „Die Bauarbeiten für die Unterflur-Container sind in der Woche vom 24. bis 30. Juli vorgesehen. Ab 31. Juli soll die neue Anlage dann schon von den Bürgern genutzt werden können“, sagt Roßweins Bauamtsleiterin Petra Steuer. Sie koordiniert die Arbeiten, während der Entsorgungsdienst Kreis Mittelsachsen (EKM) der Auftraggeber ist und die entstehenden Kosten zu 100 Prozent gefördert werden. „Wir hatten für den Standort an der Weinbergschule schon seit einigen Jahren den Umbau beantragt. Jetzt hat es mit den Mitteln geklappt“, erklärt Steurer. Der große Vorteil des unterirdischen Sammelns bestehe darin, dass die Containerplätze sauberer aussehen.

Die Anwohner des Weinberg-Wohngebietes müssen sich im Zusammenhang mit den Arbeiten auf eine kleine Einschränkung einstellen. Die Entsorgungsgesellschaft Döbeln (EGD) ist aufgefordert, die alten, nicht mehr benötigten Container von der Straße der Einheit bis zum 21. Juli abzuholen, um Baufreiheit herzustellen zu können. Bis Monatsende steht also diese Entsorgungsmöglichkeit nicht zur Verfügung. Ein alternativer Standort befindet sich aber gar nicht so weit weg an der Dr.-Otto-Nuschke-Straße, gegenüber dem Sitz der Roßweiner Wohnungsgenossenschaft.

Von Olaf Büchel