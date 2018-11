Waldheim

Polizei und Feuerwehr wurden in der Nacht zu einem Brand in die Massaneier Straße gerufen. Vor Ort löschten die Kameraden der Feuerwehr einen in Brand geratenen Altkleidercontainer. Durch das Feuer brannte der Container komplett aus und es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Von daz