Hartha

Die „Pesta“, das Schulhaus in der Pestalozzistraße, blickte zu Anfang des Schuljahres 2017/18 auf 115 Jahre Bestehen. Ein Grund zu feiern, sowohl für die Grund- als auch die gleichnamige Oberschule, die es beherbergt. Weil es am Anfang des Schuljahrs nicht so gut passte, wurde das Fest kurzerhand auf die letzte Schulwoche verlegt.

Gemeinsames Fest in der letzten Schulwoche

Die steht nun an und die Schüler und Schülerinnen der Pesta in den Startlöchern: Am Donnerstag, dem 28. Juni, soll das gemeinsame Schulfest starten. Von 15 bis 20 Uhr steht das dann 116 Jahre alte Schulhaus nicht nur den Schüler offen, sondern auch Eltern, Großeltern, Ehemaligen und anderen Gästen.

Hüpfburgen, Tombola, sowie Sport und Spiel sind Programm

Bis 18 Uhr stehen Sport- und Riegenspiele auf dem Programm, aber auch eine Tombola oder für die Kleinen ein Hüpfburgbesuch. Bei Kaffee und Kuchen kann in die Schulatmosphäre eingetaucht und ins Gespräch gekommen werden.

Führungen und Liveprogramm am Abend

Bevor die Pesta im Herbst durch umfangreiche Sanierungsarbeiten ihr Gesicht ändert, kann bei einer Führung noch einmal zurückgeblickt werden. Diese werden um 17 und 18 Uhr angeboten. Die späteren Abendstunden wird auch wieder ein Liveprogramm geben und für den Magen etwas Deftiges wie Roster und Nudeln.

Altpapier statt Eintrittspreise

Damit dafür auch dann noch ein kleiner Obolus in der Geldbörse ist, hat sich eine schulübergreifende Arbeitsgruppe aus Lehrern, Schülern und Elternvertretern beim Eintritt etwas Besonderes einfallen lassen: Zugang zur Pesta bekommt, wer ein kleines Bündel Altpapier im Gepäck hat.

„Wir können keine Tombola oder auch Kaffee und Kuchen nicht kostenfrei anbieten, aber wer wenig hat, das haben wir auch beim Benefizkonzert gemerkt, für den sind ein, zwei Euro schon viel“, sagt Oberschulleiterin Kerstin Wilde. So wird nun Papier im Container gesammelt und kommt so letztlich auch der Schule und ihrem Förderverein zugute.

Benefizkonzert spielte über 700 Euro ein

Das Schulfest wird auch aus den Einnahmen des Benefizkonzerts in der Stadtkirche finanziert, das die Schüler im April organisierten. Über 700 Euro spielte das ein, ein Drittel davon ging an den Harthaer Helferkreis für Migranten.

Von Manuel Niemann