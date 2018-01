Altpapier stützt Müllgebühren in der Region Döbeln

Region Döbeln. Das Altpapiergeschäft hat Tradition in Roßwein. So sammelt die Kita „Unter den Linden“ schon seit längerer Zeit, was ihr jährlich rund 200 Euro einbringt. Und dann ist da noch der Feuerwehrverein Haßlau, der seine Vereinskasse ebenfalls mit Altpapier-Geld aufbessert. Weite Wege haben sie jetzt nicht mehr, seitdem René Frenzel seine Altpapierannahme an der Döbelner Straße aufgemacht hat.

Die private und gewerbliche Sammelei sorgt aber im Nachbarlandkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge (SSO) für Streit zwischen Abfallzweckverband und Altpapierhändlern. Medienberichten zufolge will der Verband das verbieten lassen. Wie auch im Landkreis Mittelsachsen stützt das Altpapiergeschäft in SSO den Müllpreis. In Mittelsachsen sammelt die kreiseigene Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH (EKM) das Altpapier in der Blauen Tonne, verkauft es und nimmt die Einnahmen, um die Gebühren für die Müllabfuhr niedrig zu halten. Trotzdem will EKM-Geschäftsführer Jens Irmer bei der privaten und gewerblichen Sammelei grundsätzlich nicht einschreiten. „Ich sehe das relativ emotionslos. Wenn die Einnahmen aus dem Papiergeschäft zurückgehen, müssen wir halt darüber nachdenken, die Gebühren für die Abfallentsorgung anzupassen.“ Probleme hat Jens Irmer aber mit den Auswüchsen – etwa wenn in Freiberg gewerbliche Papiersammler die Blauen Tonnen plündern. „Da habe ich jetzt mal einem mit Strafanzeige wegen Diebstahls gedroht“, sagt der EKM-Geschäftsführer. Denn sowie die alte Zeitung in der Blauen Tonne liegt, gehört sie der EKM. Juristen würden es so sagen: Wer da was rausnimmt, bricht fremdes Gewahrsam und begründete Eigenes – und schon ist der Diebstahl begangen.

Die juristische Seite beschäftigt auch die Abfallentsorger im Nachbarlandkreis, die Medienberichten zufolge der Auffassung sind, dass das Altpapier ausnahmslos dem Zweckverband zu überlassen sei. Was für Mittelsachsen bedeuten würde: Man muss es immer in die Blaue Tonne tun. Das ist hierzulande aber nicht der Fall, sagt Jens Irmer. Man kann sich jedoch streiten, ob die Entlastung des Müllpreises zu den „überwiegenden öffentlichen Interessen“ gehört, die laut Paragraf 17 Kreislaufwirtschaftsgesetz dem privaten und gewerblichen Altpapiersammeln entgegenstehen.

Für Jens Irmer rechnen sich solche Annahmenstellen wie in Roßwein ohnehin nur, solange der Preis oben ist. Das ist derzeit der Fall und davon profitiert auch die EKM. Was weniger an Masse reinkommt, gleicht sich über den höheren Preis aus, der laut Jens Irmer derzeit bei 130 Euro pro Tonne Altpapier liegt. Die EKM nimmt kostenlos alles an – Papier und Pappe – gewerbliche Annahmestellen nur Papier und das möglichst ohne Fremdstoffanteil. René Frenzel, der neue Altpapierhändler in Roßwein, sieht sich jedenfalls nicht in Konflikt mit dem Landkreis. „Zu mir kommen die Leute, die schon immer gesammelt haben“, sagt er.

Von Dirk Wurzel