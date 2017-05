Für einen neuen Urnenhain am Geyersberg legte am Dienstag die Krematorium Döbeln GmbH gemeinsam mit der Stadtverwaltung den Grundstein. In vier Bauabschnitten entsteht hier Platz für 814 Urnen in Kolumbarien, Urnenkammern im Hang und Erdurnengräbern. 650.000 Euro werden dafür investiert.