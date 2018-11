Rosswein

Seit über 20 Jahren steht das frühere Hotel Herkules am Roßweiner Markt leer. Nachdem es 2015 von einem Potsdamer Investor erworben wurde, der in dem Gebäude zwölf altersgerechte Wohnungen und eine Gewerbeeinheit schaffen möchte, kommt nun Bewegung in die Immobilie.

Die hat aufgrund des langen Leerstandes bereits einigen Schaden genommen und soll nun vorerst gesichert werden. Kommenden Montag wird zunächst mit der Trockenlegung begonnen. Die Entkernung, deren Start ebenfalls für kommenden Montag vorgesehen war, wird noch einmal um zwei Wochen verschoben. Das heißt, auch die halbseitige Straßensperrung mit Ampelregelung, die mit den Abrissarbeiten einhergeht, wird für Verkehrsteilnehmer erst in zwei Wochen zu beachten sein.

700 000 Euro Fördermittel fließen für Sicherung

Bei den jetzt beginnenden Baumaßnahmen am Herkules handelt es sich um Sicherungsmaßnahmen, die zu hundert Prozent gefördert werden. Dafür hat die Stadt mit dem Investor einen Sanierungsvertrag abgeschlossen und Fördermittel über das Programm Stadtumbau Ost beantragt.

In drei Jahresschreiben werden die insgesamt 700 000 Euro ausgereicht. Innerhalb von fünf Jahren nach Abschluss der Sicherung, also bis spätestens 2025, muss der gesamte Gebäudekomplex dann modernisiert werden.

Zunächst wird er im Zuge der Sicherung auf die beiden wesentlichen Gebäude „geschrumpft“. Das heißt, die im Laufe der Jahre angebauten zahlreichen Nebengebäude, die vom Markt aus gar nicht zu sehen sind, werden abgerissen. Das dürfte auch die Bewohner der angrenzenden Grundstücke freuen. Nahezu alle Anlieger der Döbelner Straße grenzen irgendwo an das Herkules-Grundstück, genauso wie die Kirchgemeinde. Durch den Abriss der Nebengebäude wird einerseits Luft auf dem Gelände, das inzwischen auch total zugewachsen ist.

Andererseits wird dafür gesorgt, dass wieder ordentlich Licht in das frühere Hotel und das Saalgebäude dringen kann.

Kein wirtschaftliches Angebot für Abriss

Der Komplettabriss hatte noch einmal ausgeschrieben werden müssen, weil dafür im ersten Anlauf kein wirtschaftliches Angebot abgegeben worden war, erklärt Kerstin Bauer vom gleichnamigen Bauplanungsbüro in Roßwein. Sie hat das Projekt unter ihren Fittichen. In der kommenden Woche soll das Los vergeben werden.

Begonnen wird kommenden Montag mit der Trockenlegung und in zwei Wochen mit der Entkernung im Innenbereich. Dabei werden nicht tragende Wände herausgerissen und es wird entrümpelt. Der Entkernung und dem späteren Komplettabriss folgen im kommenden Jahr weitere Sicherungsmaßnahmen. „Alle Fußböden müssen geöffnet werden, um die Tragfähigkeit der Decken und des Dachstuhls prüfen zu können“, erklärt Kerstin Bauer.

Senioren sollen eigenständig leben können

Aufgrund von Voruntersuchungen sei davon auszugehen, dass auch das Tragwerk des Dachstuhls geschädigt ist, weil über einen längeren Zeitraum Regenwasser eindringen konnte. Die statische Sicherung der Decken steht für das kommenden Jahr an, genauso wie die Dacheindeckung auf beiden Gebäuden. Spätestens 2020, in der letzten Jahresscheibe, werden zwecks Gebäudesicherung die Fenster erneuert, bei denen es erforderlich ist. Entstehen sollen später einmal zwölf Wohnungen zwischen 50 und 65 Quadratmetern Größe, die über einen Aufzug im Haus erreichbar sind, und in denen Senioren eigenständiges Wohnen ermöglicht wird.

Von Manuela Engelmann-Bunk