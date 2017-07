Am Kriebsteinsee sind die Piraten los

Kriebstein. Die Piraten sind wieder los zum Talsperrenfest in Kriebstein. Das beginnt am heutigen Sonnabend und um 12 Uhr ist das Kinderprogramm mit der Märchenfee Lia und der Piratenzaubershow auf dem Festgelände an den Seeterrassen zu erleben.

Neu sind in diesem Jahr zwei Dinge: Wegen der Straßenbauarbeiten zwischen Burgberg und Großparkplatz gibt es weniger Parkplätze. „Aus diesem Grund appellieren wir an alle Besucher, die mit dem Pkw anreisen, nach Möglichkeit Fahrgemeinschaften zu bilden“, sagt Thomas Caro, Geschäftsführer des Zweckverbandes Kriebsteintalsperre. Die zweite Neuerung betrifft die Einlasskontrollen. „Wir bitten die Besucher große Rucksäcke und Taschen zu Hause zu lassen. Gleiches trifft auch auf Flaschen und verdächtige Gegenstände zu. An den Eingängen werden die Taschen kontrolliert“, sagt Thomas Caro. Das Polizeirevier Mittweida hat dies dem Zweckverband wegen der erhöhten Sicherheitsstufe und Problemen mit Aggressionen bei vorangegangenen Großveranstaltungen empfohlen. „Wenn eine Truppe mit einem Bierkasten anrückt, können die Leute entweder kehrt machen oder den Kasten am Einlass stehen lassen“, verdeutlicht der Zweckverbandsgeschäftsführer einen weiteren Sinn der Kontrollen. Gleiches gilt für mitgebrachte Schnapsflaschen. Auch diese ziehen die Ordner am Einlass aus dem Verkehr. Es ist ja schließlich bekannt, dass der Genuss scharfer Alkoholika die Trinker nicht unbedingt friedfertiger macht.

Und im Grunde braucht sich auch keiner das Talsperrenfest schönzutrinken. Am Wochenende ist allerhand los im und um den Kriebsteiner Hafen. So startet heute gegen 16 Uhr die traditionelle Bootsparade in Richtung Lauenhain. Auf der Freilichtbühne spielt unter anderem die Water Tower Jazzband und aus der Region Döbeln die Original Jahnataler Blasmusikanten aus Ostrau. Auf dem Gelände des Hotels am Kriebsteinsee stellen die Teilnehmer des Symposiums „Kunst am Wasser“ ihre Skulpturen aus.

Das komplette Programm gibt es unter: www.kriebsteintalsperre.de

Von diw