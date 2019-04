Zschaitz

Noch liegt morgendliche Stille über der Wiese im Zschaitzer Naherholungsgebiet am Burgberg. Irgendwo kräht ein Hahn, Vögel zwitschern. Langsam erwacht das kleine Zeltlager zwischen Fußballrasen und Hartplatz im Stadion zum Leben. Hier werden schnell noch ein paar Waffen gebaut, da köchelt die Gräupchensuppe über dem offenen Feuer. Es riecht gut.

Seit Freitagabend sind etwa 80 Männer und Frauen in Zschaitz zu Gast, die hochmittelalterliches Flair auf die Wiese am Sportplatz bringen. Das Trainingswochenende für Schwertkämpfe, Kampfspiele und historisches Fechten hat die Gruppe Ferguna organisiert, die im Raum Chemnitz zu Hause ist. Dass sie ausgerechnet in Zschaitz gelandet sind, ist mehr oder weniger dem Zufall zu verdanken – Ferguna-Chef Sebastian Dhes lernte irgendwann Bürgermeister Immo Barkawitz kennen.

Die Nähe des Ortes zur Autobahn, die vorhandene Infrastruktur und nicht zuletzt der historische Hintergrund mit dem Burgberg machten Zschaitz zum perfekten Treffpunkt für die Kämpfer, die sich unter anderem dem Darstellen der slawischen Sachkultur verschrieben haben. Gekommen sind sie aus Berlin, dem Vogtland, der Pfalz, aus Polen. Aber auch von direkt um die Ecke – aus Mockritz, Roßwein, Hartha, Lüttewitz und dem Scheergrund haben sich Gleichgesinnte eingefunden, um für zwei Tage nicht nur so authentisch wie möglich zu leben wie um die Zeit um das Jahr 1000, sondern auch zu kämpfen wie zu Zeiten der Völkerwanderung.

Am Sonntagmorgen steckt den etwa 60 Kämpfern der Vortag teilweise mächtig in den Knochen. Von früh bis spät wurde an und mit der Waffe gearbeitet. Nicht nur auf dem Hartplatz des Stadions, der für dieses Wochenende zur Schwertkampf-Arena umfunktioniert ist. Auch den angrenzenden Zschaitzer Wald machten die Männer – und eine kämpfende Frau – unsicher. Experimentelle Archäologie nennt sich das kräftezehrende Auskundschaften der Gegebenheiten, die taktischen Spiele und schließlich Kämpfe mit den Waffen aus der Zeit des Hochmittelalters, in der Kleidung jener Zeit. In der Arena gab es dann ein Mannschaftsspiel aus Russland, bei dem es für vier Gruppen darum ging, einen Schatz zu stehlen. Für die zahlreichen neugierigen Beobachter ein spannendes Treiben. Bei all dem, bei jedem Kampf geht es darum, niemanden zu verletzen, sich und die Waffe unter Kontrolle zu halten. Die Waffen, mit denen gekämpft wird, sind aus Stahl, sie sind schwerer als ihre historischen Vorbilder, weil sie statt einer Schneide eine Schlagkante haben.

Auch am Sonntag, als es um das Trainieren des östlichen Kampfstils mit Vollkontakt geht, bekommen die Zuschauer wieder einiges geboten. Schwerter klingen im Schlachtgetümmel, Männer rufen sich Kommandos zu. Es gibt Beifall. Am Nachmittag reist die Gruppe ab, jeder kehrt zurück in seine „echte“ Welt – als Maler, Zimmermann, Doktor der Chemie. Vielleicht kommen die Kämpfer wieder mal nach Zschaitz. Gefallen hat es ihnen hier.

Von Manuela Engelmann-Bunk