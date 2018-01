Am neuen Autobahnzubringer in Döbeln-Ost wird gebaggert und gerüttelt

Nach dem offiziellen ersten Spatenstich am neuen Autobahnzubringer der Bundesstraße 175 in Döbeln-Ost (Gake) im vergangenen September ist nun an der größten Straßenbaustelle der Region einiges in Bewegung. Das Abtragen des Oberbodens ist abgeschlossen. Ebenso wurden die Leitungen der Telekom umverlegt und ein altes Regenrückhaltebecken abgetragen.