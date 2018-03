Ampeln und Verkehrsschilder ziehen um

Döbeln. Mit schwerem Gerät wurde in den letzten Tagen an der Albert-Schweitzer-Straße in Döbeln eine Baustraße auf einem Grundstück der früheren Gärtnerei in Döbeln-Nord errichtet. Viele Anwohner fragten sich deshalb, was hier wohl gebaut wird.

Ab nächste Woche, wenn nicht gerade wieder schwerer Frost kommt, wird auf dem Gelände vor dem früheren Heizhaus der einstigen Gärtnerei die Bodenplatte für eine neue Halle und ein Bürogebäude gegossen. Bis Herbst entsteht hier der neue Betriebshof der Firma VLS Döbeln GmbH - Verkehrsleitsysteme.

„Wir wollen unseren Firmensitz von der Kremsche in Gärtitz an die Albert-Schweitzer-Straße verlegen und haben deshalb bereits im Jahr 2016 das Gelände an der Albert-Schweitzer-Straße gekauft“, sagt dazu Ted Weiß, Geschäftsführer der VLS Döbeln GmbH. Das 1991 gegründete Unternehmen beschäftigt sich mit Verkehrstechnik, Baustellenabsicherung und Markierung vorwiegend in Sachsen. In der neuen Halle sollen Ampelanlagen, Verkehrsschilder, Hubbühnen und verschiedene Technik des elf Mitarbeiter zählenden Betriebes untergebracht werden. „Mitte Oktober sollen die neue Halle und das Bürogebäude komplett sein“, sagt Ted Weiß.

Die Firma Stahlbau Lüttewitz ist als Generalunternehmer für das Projekt verantwortlich und bindet weitere einheimische Handwerksbetriebe. Etwa eine halbe Million Euro investiert die VLS Döbeln GmbH in das neue Betriebsgelände. Seit zwei Jahren ist der Neubau geplant. 2016 hatte Ted Weiß das Gelände erworben. 2017 wurde das Projekt geplant. Jetzt wird der Firmenneubau umgesetzt.

Die Stadt Döbeln hatte im Flächennutzungsplan für das ehemalige Gärtnereigelände wieder eine gewerbliche Nutzung vorgesehen, die sich allerdings auch mit der angrenzenden Wohnbebauung vertragen muss. „Wir brauchen solche gewerblichen Flächen in der Stadt. Natürlich geht aber an diesem Standort, so nahe am Wohngebiet Döbeln-Nord und an den Wohnsiedlungen an der Oschatzer Straße und Am Roten Kreuz nicht jedes Gewerbe. Ich denke aber, dass die VLS-Ansiedlung hier sehr gut hin passt und ein Anfang auf diesen Flächen ist“, sagt Döbelns Baudezernent Thomas Hanns.

Von Thomas Sparrer