Hartha

All jenen, die regelmäßig an der Pestalozzistraße 27 vorbeifahren und -spazieren, dürfte aufgefallen sein, dass sich auf dem Gelände der Grund- und Oberschule etwas getan hat. Da, wo vor etwas mehr als einem Monat lediglich eine kleine Baugrube an das alte Klinkerstein-Gebäude auf dem Schulhof erinnerte, nimmt nun die Neuauflage des Mittelbaus Formen an. Das Gerüst an der Langzeit-Baustelle der Pestalozzi-Sporthalle hingegen ist seit Dezember letzten Jahres endgültig verschwunden. Wieder ein Häkchen auf der langen Liste an Bauvorhaben rundum die Schule.

Auch wenn der Hof noch nach Baustelle aussieht, machen die Arbeiter gewaltige Fortschritte mit dem Haus, das, laut Planung, bereits im Sommer der Unterbringung von Hortkindern dienen soll. Jetzt schon zu erkennen, sind die vergrößerten Fenster, die zukünftig für mehr Helligkeit im Inneren sorgen sollen. Weniger sichtbar für Außenstehende sind die Fortschritte beim Brandschutz, der Elektrotechnik und anderen Innenarbeiten der Schule. Auch der Ausbau des Dachgeschosses geht voran. Zukünftig sollen dort Sachunterricht, Musik und Kunst ihren Platz finden.

Knapp neun Jahre bis zur Vollendung

Langzeit-Projekt Sporthalle ist geschafft. Quelle: Sven Bartsch

Ein Meilenstein in Sachen Schul- und Hofsanierung ist die fertige Sporthalle auf dem Gelände. Auch wenn das Projekt weit vor dem aktuell millionenschweren Investitionsprogramm begonnen wurde, ist es wichtig für den gesamten Modernisierungsprozess. Seit 2010 zieht sich das umfangreiche Vorhaben, zwischendrin lag es immer mal wieder auf Eis. „Wir waren abhängig von verschiedenen Förderprogrammen im gesamten Bauzeitraum“, erklärt der Leiter des Kultur- und Sportbetriebes Günter Roßberg die Verzögerungen. Vor knapp neun Jahren begann die energetische Innensanierung. Parkett wurde verlegt, Fenster gewechselt, das Dach saniert, Eingangsbereich sowie Umkleideräume auf den neusten Stand gebracht. Fertig war man damit 2017. Im vergangenen Jahr stand die Außenfassade als letzter Punkt auf der Liste. Anfang Dezember war dann alles fertig. Insgesamt wurden 492 000 Euro in die Sporthalle investiert, davon unterstützte der Freistaat mit 309 000 Euro, der Kultur- und Sportbetrieb steuerte 183 000 Euro Eigenmittel bei.

Von Lisa Schliep