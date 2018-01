An der Flutrinne wird wieder gebohrt und gebaggert

Seit gestern sind die Bohrer, Lastwagen und Bagger am Muldearm zwischen Niederbrücke und Straße des Friedens wieder im Einsatz. Die Baufirma Hundhausen beendete ihre Weihnachtspause. An ihrem ersten Arbeitstag im neuen Jahr mussten die Bauleute zunächst klar Schiff machen. Denn am 3. Januar war die Baustelle geflutet worden.