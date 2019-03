Döbeln

Für eine neue Brille und den Termin beim Optiker sei es durchaus sinnvoll, vorher mal einen Termin beim Augenoptiker zu machen. Der Tipp aus seiner Zeitung brachte Adolph Wendt gehörig auf die Palme. Einen Termin beim Augenarzt in Döbeln zu bekommen – genau das hat der Neu-Döbelner versucht. „Es gibt keine Termine für neue Patienten. Das ist doch eine Schande.“ Wie Adolph Wendt geht es in Döbeln, vielen Patienten, die zum Augenarzt wollen.

Im Augenzentrum im Ärztehaus an der Döbelner Muldenstraße kennen Dr. Peter Richter und seine vier Kollegen das Problem nur zu gut: „Der Grund, warum wir zur Zeit keine neuen Patienten aufnehmen können ist simpel. Wir schaffen es nicht“, sagt der Augenarzt. Zum Verständnis schildert er die Situation in der Döbelner Praxis: „Ein Augenarzt in Sachsen behandelt durchschnittlich 1500 Patienten im Quartal. Wir sind im Durchschnitt bei 2300 bis 2400 Patienten pro Arzt im Quartal und damit einfach an der Grenze dessen, was machbar und zu verantworten ist.“ Dass die Praxis so viele Patienten im Vierteljahr überhaupt betreuen kann, liege an einer straffen Organisation, einem erhöhten Personalbestand an Arzthelferinnen und einer großen Praxis mit vielen Funktionsräumen. Dennoch haben die Augenärzte schon vor einiger Zeit die Reißleine ziehen müssen.

„Die Augenarztpraxis in Döbeln wurde von unserer überörtlichen Gemeinschaftspraxis Dresden-Meißen vor gut fünf Jahren aufgebaut. Wir waren zuvor von mehreren Seiten darum gebeten worden, in dem augenärztlich unterversorgtem Gebiet Döbeln auszuhelfen“, so Dr. Peter Richter. „Wir haben seitdem vor Ort einen angestellten Augenarzt, der ausschließlich und täglich in der Muldenstraße arbeitet und vier weitere Augenärzte, welche in Meißen oder Dresden jeweils eine eigene Augenarztpraxis haben und zusätzlich jeweils einen Tag abwechselnd die Patienten in Döbeln versorgen. So praktizieren immer zwei Augenärzte Döbeln.“ Außerdem bauten die Kollegen in Döbeln einen kleinen Operationssaal auf. Hier erhalten vor allem Patienten, die alle vier bis sechs Wochen eine spezielle Behandlung brauchen, eine wohnortnahe Versorgung.

„Wir versuchen auch weiterhin, älteren Patienten, Kindern oder beispielsweise Diabetikern für ihren jährlichen Check einen Termin zu geben. Allen anderen können wir nur anbieten, in einer unserer anderen Praxen in Meißen oder Dresden einen Termin zu vermitteln. Die angespannte Situation gefällt uns natürlich auch nicht. Wir würden uns freuen, wenn weitere Augenärzte nach Döbeln ziehen und sind selbst auch seit langem auf der Suche nach Verstärkung für unser Ärzteteam in Döbeln“, so Peter Richter.

Das Einzugsgebiet der Döbelner Praxis ist groß. Nicht nur aus dem Altkreis Döbeln sondern auch aus dem Raum Mittweida kommen die Patienten. Neben zwei unbesetzten Augenarzt-Stellen im Raum Döbeln, weißt die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen auch im Altkreis Mittweida dringenden Bedarf an Augenärzten aus. Im Bereich Chemnitz der KV fehlen auch im Vogtlandkreis, in Aue-Schwarzenberg, in Annaberg und dem Mittleren Erzgebirgskreis Augenärzte.

Hilfe versucht die Kassenärztliche Vereinigung mit ihrer Terminservicestelle anzubieten. Adolph Wendt ist zwischenzeitlich in einer anderen Praxis zu einem Termin gekommen. Kommentar

Die Terminservicestelle der KV Sachsen ist für Patienten telefonisch von Montag bis Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr und mittwochs 14 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 0341/ 23 49 37 33 erreichbar.

Kommentar: Wo liegt der Fehler im System? Vor fünfeinhalb Jahren schien die Welt in Sachen Augenärzte in Döbeln wieder heil zu sein. Im Ärztehaus an der Muldenstraße zog eine leistungsfähige Augenarztpraxis ein. Die Menschen im augenärztlich unterversorgten Döbeln standen Schlange. Fünf Jahr später herrscht alles andere als heile Welt. Die neue Praxis ist mit fast 5000 Patienten im Vierteljahr bis an den Rand des Machbaren ausgelastet und nimmt vorerst keine neuen Patienten an. Nun kann man als Patient mit den Füßen stampfen und schimpfen. Doch es ist nicht so ganz klar, auf wen man denn schimpfen sollte. Die Ärzte in den Praxen, die am Limit arbeiten, ziehen zurecht eine rote Linie. Denn sie wollen ihre Patienten nicht nur durchwinken, sondern nach bestem Wissen und Gewissen behandeln. Die Kassenärztliche Vereinigung hat das Problem erkannt, versucht sogar mit Fördergeld bis zu 100 000 Euro Fachärzte in unterversorgte Gebiete Sachsens zu locken. Doch wenn die Ärzte nicht da sind, kann die KV sich auch keine backen. Sie versucht zumindest mit Termin-Servicestellen etwas zu koordinieren. Doch wo im System die Ursachen für den Ärztemangel liegen, bleibt offen. th.sparrer@t-online.de

Von Thomas Sparrer