An die Wannen, fertig, los!

Dass in Mockritz gut und gern gefeiert wird, ist längst kein Geheimtipp mehr. Auch im 44. Jahr des Mockritzer Parkfestes ließ es der kleine Ort am Rand der Gemeinde Großweitzschen krachen. Bei bombigem Wetter zog es viele Fans des ehrenamtlich organisierten Festes in die gepflegte Parkanlage.