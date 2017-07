Anfang September geht Diakonie-Neubau in Betrieb

In dem neuen Förder- und Betreuungsbereich werden körperlich und geistig behinderte Menschen an jedem Wochentag morgens um halb acht mit dem Fahrdienst gebracht und nachmittags um halb drei wieder abgeholt. Betreut werden in den neuen Räumen vor allem behinderte Menschen, die einer Tätigkeit in der Behindertenwerkstatt nicht gerecht werden können.