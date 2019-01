Döbeln/Waldheim

Nach zwei Angeklagten, die sich nicht äußern wollen, und der Vernehmung von drei Zeugen steht Karin Fahlberg, Richterin am Döbelner Amtsgericht, der Frust ins Gesicht geschrieben. Zu klären galt es am Montag eigentlich eine mutmaßliche Schlägerei, die sich bereits Ende Juli vergangenen Jahres in der Waldheimer Gartensparte Pfaffenberg zugetragen haben soll. Doch die bisher vernommenen Zeugen zeichneten ein wirres Bild des Vorfalls, das letztlich nur noch mehr Fragen aufwarf.

Angeklagte keine Unbekannten

Die beiden Angeklagten, ein 26- und ein 40-Jähriger aus Waldheim, sind im Döbelner Amtsgericht beide keine Unbekannten. Den einen verurteilte das Gericht im vergangenen Oktober zu einer zehnmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung, nachdem er 2017 auf dem Waldheimer Stadtfest einen 32-Jährigen brutal zusammenschlug. Der andere saß nur wenige Tage später wegen vorsätzlicher Körperverletzung auf der Anklagebank. Am Montag schwiegen beide. Die beiden sollen laut Anklageschrift dem Geschädigten ins Gesicht geschlagen haben – das gilt in diesem Fall nach Auffassung der Staatsanwaltschaft als gefährliche Körperverletzung.

Viele Fragen offen

Unklar bleibt jedoch vorerst, wie und wann der Geschädigte konkret an seine Verletzung gekommen ist. Denn der Waldheimer erschien gestern nicht zur Verhandlung. Passiert sein soll es am Rande einer Grillparty in der Gartensparte am Pfaffenberg. Das Gastgeber-Ehepaar verstrickte sich jedoch in mehrere Widersprüche und war nicht in der Lage, ein kohärentes Bild des Tages zu zeichnen. So erzählte die Frau bei der Vernehmung durch die Polizei und dem Gericht zwei größtenteils unterschiedliche Versionen der Grillparty – angeblich, weil der Geschädigte sie bedroht und sie zu dieser Aussage gedrängt hat. Richterin Karin Fahlberg war jedoch vorerst nicht bereit, dem großartigen Glauben zu schenken: „Das ist doch unplausibel.“

Licht ins Dunkle soll nun zum nächsten Verhandlungstermin Ende des Monats gebracht werden – dann mit weiteren Zeugen und, wenn alles nach Plan läuft, dem Geschädigten.

Von André Pitz