Döbeln

Eine schwere Explosion hat die Döbelner Innenstadt am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr erschüttert. Was zunächst nach einem schweren Böllerschlag klang, entpuppte sich als Anschlag auf das Büro der Alternative für Deutschland (AfD) in der Bahnhofstraße 2 in Döbeln.

„Personen kamen bei der Explosion nicht zu Schaden. Das Gebäude mit dem Parteibüro und zwei davor parkende Kleintransporter wurde beschädigt“, sagt dazu Polizeihauptkommissar René Nötzold, der als Außenstellenleiter der Polizeidirektion Chemnitz den Einsatz vor Ort leitet und die 20 eingesetzten Polizeibeamten koordiniert. Die Polizei und die Freiwillige Feuerwehr Döbeln sperrten die Bahnhofstraße am Abend großräumig ab.

Vor dem Gebäude mit der beschädigten Schaufensterscheibe und den beiden Kleinbussen, liegen auch die Einzelteile eines Müllcontainers. „Ob dieser mit der Sprengung zusammenhängt oder nur beschädigt wurde, können wir im Moment noch nicht sagen“, so der Einsatzleiter.

Das Landeskriminalamt wird angefordert und rückt am späten Abend an, um die Ermittlungen aufzunehmen. „Es besteht der Verdacht einer politisch motivierten Straftat“, so der Einsatzleiter.

Die Döbelner Feuerwehr rückte unterdessen mit sechs Fahrzeugen und 21 Kameraden an, um die Einsatzstelle abzusichern und für die Polizeikräfte auszuleuchten.

Von Thomas Sparrer