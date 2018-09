Zurück ins Mittelalter: Mit einer spektakulären Aktion in Frankfurt am Main wollte eine Roßweiner Gerüstbaufirma den Mittelstand aufrütteln. Mitarbeiter brachten mit dem Pferdefuhrwerk statt mit dem Lkw Gerüstteile in die Bankenmetropole. Die Aktion richtete sich gegen angekündigte Fahrverbote.