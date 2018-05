Diese Operette hat förmlich nach der Seebühne gerufen. Nach „Im weißem Rössl“, dem „Vogelhändler“ und „Hello Dolly“ zeigt das Mittelsächsische Theater in diesem Jahr „Eine Nacht in Venedig“ an der Talsperre Kriebstein. Der bekannte Sänger und Publikumsliebling Sergio Raonic Lukovic inszeniert das Stück vor großartiger Kulisse.