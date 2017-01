Leisnig. Erdgeschoss und erste Etage vom neuen Verbindungsgebäude C stehen: Beim Leisniger Archivdienstleister DMI zeichnet sich der Baufortschritt ab. „Das Projekt liegt im Zeitplan“, sagt Bengt Dölitzscher. Zum Ende der vergangenen Woche hatte er in mehreren Betriebsversammlungen die Belegschaft über den aktuellen Stand informiert. Über dem ersten Obergeschoss ist die Decke geschlossen. Übergabetermin solle der Januar 2018 sein.

Umbau der Gebäudeinstallation im gesamten Objekt

Im Anschluss wird im vorhandenen Gebäudebestand umgebaut beziehungsweise im Zuge dessen sämtliche Installationstechnik erneuert. Dies betrifft unter anderem Licht, Sanitäranlagen sowie die Klimatechnik. Dölitzscher: „ Es soll später keinen Anlass dafür geben, dass ein Kollege sagt, er arbeite im alten Teil von DMI.“ Das neue Haus C wird nach Abschluss der Arbeiten mit dem Verwaltungsgebäude auf einer Ebene verbunden sein.

Ein Erdgeschoss plus drei Etagen soll das komplett aus Stahlbeton errichtete neue Gebäude C einmal bekommen. Es wird mit hochwassersicherem Erdgeschoss gebaut und steht auf einer riesigen Bodenplatte. Erst in 2,40 Metern Höhe kommen die ersten Fenster. Sie sind zudem lediglich als schmale Streifen angelegt. Selbst wenn Wasser eindringen sollte, würde der Wasserspiegel im Erdgeschoss also nur langsam ansteigen. Das Erdgeschoss ist gewissermaßen eine Betonwanne, wie Dirk Morgenstern von der Mildensteiner Baugilde erläutert. Das Unternehmen ist mit dem Bau beauftragt, errichtete bereits das DMI-Gebäude an der Colditzer Straße.

Zirka 2500 Quadratmeter neue verfügbare Fläche

An der Muldenwiese komme es nach Morgensterns Worten nicht allein darauf an, dass die Mulde bei einem eventuellen Hochwasser nicht beziehungsweise möglichst langsam in die Fenster läuft. Zudem darf das Gebäude durch den Auftrieb auch nicht aufschwimmen. Für die nötige Auftriebssicherheit ist eine Last von mindestens 800 Tonnen notwendig.

Auf einer Grundfläche von rund 550 Quadratmetern werden im Erdgeschoss plus drei Etagen zirka 2500 Quadratmeter verfügbare Fläche neu geschaffen. Das Unternehmen investiert dafür rund sechs Millionen Euro. Von den drei DMI-Standorten, Münster Essen und Leisnig, hat der sächsische mit rund 500 Mitarbeitern die meisten Beschäftigten. DMI beschäftigt deutschlandweit insgesamt 900 Arbeitnehmer.

