Die Bewohner der Wanne-Siedlung in Roßwein können sich freuen. Sie sollen es bald noch ein bisschen ruhiger haben. Große Fäkalienfahrzeuge, die bislang täglich durch das Wohngebiet zur Kläranlage an Fischers Teich rollen, steuern dieses Klärwerk bald nicht mehr an. Der Abwasserzweckverband hat eine neue Strategie.