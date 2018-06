Wer will, kommt am Freitag ins Waldheimer Gefängnis. In der dortigen Schlosskirche St. Otto wird die neue transportable Waldheimer Truhen-Orgel sowie Trompete gespielt. Bis Mittwoch Mittag können sich Interessenten anmelden. Donnerstag bis Sonntag wird je ein Konzert an der Orgel gespielt – an wechselnden Orten. Auf dem Friedhof gibt es Jazz.