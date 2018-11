Waldheim

Gewerbeverein gegen Stadtrat – dieses Duell hat in Waldheim Tradition. Seit Jahren zieht die Stadtwette immer wieder zahlreiche Besucher auf den Weihnachtsmarkt. So soll es auch in diesem Jahr wieder sein – dann jedoch mit einem aufgefrischten Konzept. Denn die beiden kampfeslustigen Parteien verabschieden sich von der jährlichen Wette und treten stattdessen in einem Wettkampf gegeneinander an. Die Disziplin: Biathlon. Stadtrat und Gewerbeverein schicken dafür jeweils vier Starter ins Rennen. Die Athleten müssen dann einen Parcours auf der und um die Bühne auf dem Obermarkt absolvieren und dabei auch mit der Flinte anlegen. Wer nicht alles trifft, muss Straftaufgaben absolvieren. Wer zuerst seine vier Starter über die Ziellinie bringt, gewinnt.

Gewerbeverein im Trainingslager

„Wir sind schon im Trainingslager“, offenbarte Roman Petters, Vorsitzender des herausfordernden Gewerbevereins, am Mittwochnachmittag gegenüber Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) und CDU-Stadtrat Albrecht Hänel. „Für den Stadtrat wird es auf jeden Fall eng, aber wir freuen uns, dass wir so auch den olympischen Gedanken auf den Obermarkt bringen können.“ Das Stadtoberhaupt winkt ab: „Dann mal viel Erfolg im Glühweinlager.“ Albrecht Hänel will sich nicht in die Karten blicken lassen: „Wer von uns antritt, ist noch geheim. Aber wir haben einige Joker im Ärmel.“

Freundschaftliche Sticheleien

Im vergangenen Jahr ging es darum, wer den schönsten Weihnachtsstern basteln und diesen am besten präsentieren kann. „In diesem Jahr haben wir uns überlegt, mal nichts zu basteln, damit der Stadtrat überhaupt eine Chance hat“, stichelt Gewerbevereinsvize und WBV-Geschäftsführerin Ina Pugell.

Die freundschaftlichen Sticheleien gehören genauso dazu, wie die beiden Unterschriften, die alles besiegeln. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Der Wettkampf steigt am Sonnabend, den 8. Dezember, um 16.30 Uhr auf dem Waldheimer Obermarkt. „Ich bin einverstanden, dass wir zusammen einlaufen. Aber danach macht jeder sein eigenes Ding. Und hinterher gibts Trostglühwein für den Stadtrat“, zementiert Petters die Kampfansage. Der Gewerbeverein ist trotz der neuen Herausforderung guter Dinge und zuversichtlich, die Siegesserie fortzuführen.

Von André Pitz