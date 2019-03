Döbeln

14 Jahre ist es her, dass der Extra-Markt an der Döbelner Weststraße seine Pforten schloss. Die Metro-Gruppe, trennte sich damals von 137 ihrer Extra-Supermärkte. Während 119 dieser Vollsortiment-Märkte von der Einzelhandelsgruppe Rewe übernommen und weiterbetrieben wurden, stand der Döbelner Extra-Markt mit 17 weiteren auf der Abschussliste. 23 Mitarbeiter in Döbeln, vom Marktleiter bis zur Verkäuferin, verloren damals ihren Job. Mit 933 Quadratmetern Verkaufsfläche passte der Döbelner Extra-Markt damals nicht mehr ins Konzept der Metro-Gruppe.

Um so mehr passen jetzt aber die knapp 1000 Quadratmeter Fläche einem neuen Nutzer ins Konzept. Robert Blaseck ist 39 Jahre alt, hat Sport in Hamburg studiert. Der gebürtige Dresdner gründete 2010 sein erstes Fitnessstudio in Riesa. Seitdem baute der junge Mann und baldige Familienvater eine ganze Studiokette unter dem geschützten Markennamen „Fitness-Arena“ auf. Dieser Name steht nun auch schon an seinem achten Studio in der Weststraße und entlang der Straßenfront zur Bahnhofstraße. Nach Riesa, Meißen, Nossen, Wittenberg, Jena, Eisenach und Radebeul soll die neue „Fitness-Arena“ in Döbeln voraussichtlich am 1. Juli eröffnen.

Die Namensschilder hängen schon an den Häuserfronten in der Weststraße und an der Bahnhofstraße. Quelle: Sven Bartsch

In Döbeln mit seinen rund 25 000 Einwohnern wird es das vierte Fitnessstudio sein. Robert Blaseck sieht das gelassen: „Der Markt gibt es her, dass in einer Stadt dieser Größenordnung und mit dem Umland alle Einrichtungen eine Existenzberechtigung haben. Zumal jedes Studio ja ein eigenes Konzept hat“, sagt der junge Mann, der vor der Selbstständigkeit selbst einige Jahre als Fitnesstrainer gearbeitet hat. Nach seinen Aussagen ist der Fitnessmarkt allein in den letzten Jahren deutlich gewachsen. Der Anteil der Bevölkerung, der nach diesen Studien ein Fitnessstudio besucht, wuchs in dem Zeitraum von fünf auf nunmehr zwölf Prozent.

Robert Blasecks Konzept in seinen Studios ist ganz simpel: Ein Preis für alle, gestaffelt nach ein- oder zwei Jahren Mindestlaufzeit. Wochentags von 8 bis 22 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen 10 bis 15 Uhr soll die Fitness Arena Döbeln geöffnet haben. Fünf Mitarbeiter und weitere Pauschalkräfte werden das Studio betreuen. Erste Bewerbungen gibt es schon. Etwa vier Wochen vor der Eröffnung beginnen die Anmeldungen.

Zum Parkplatz wurde bereits der neue Eingang errichtet. Quelle: Sven Bartsch

Vermieter baut Räume um

Bis dahin haben die Handwerker noch eine Menge in dem ehemaligen Einkaufsmarkt zu tun. Hausbesitzer Jürgen Relling lässt die Räume für die neuen Mieter umbauen. In die Decke kommt eine neue Heizungs- und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Umkleiden und Sanitärräume entstehen gerade. Im vorderen Bereich finden Empfangstresen und Trainertisch Platz. Es soll einen Lounge-Bereich mit Gratis-WLAN sowie Automaten für Eiweiß-Shakes und für Mineralgetränke und Blutdruckkontrollstation geben. Angeboten werden computergesteuertes E-Gym-Zirkeltraining, dazu Funktionstürme, Black-Roll und Faszien- Training, Vibrationsplattentraining für die Tiefenmuskulatur und Ausdauergeräte vom Fahrrad über Stepper, Laufbänder und Endlostreppe für einen knackigen Po – allesamt ausgestattet mit Tablet-Bildschirmen für die Unterhaltung während des Trainings.

Von Thomas Sparrer