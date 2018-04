Der nächste Schritt in Richtung Erweiterung der Kindertagesstätte Waldspatzen in Zschaitz-Lüttewitz ist getan: Der Gemeinderat Zschaitz-Ottewig stimmte in seiner Sitzung am Montagabend dem Bauantrag für den geplanten Umbau zu. Jetzt fehlen nur noch die Genehmigung vom Landkreis und die Fördermittelzusage.