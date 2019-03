Leisnig

Bei 66,5o Metern ist Schluss. Noch weiter hinab sind die Brunnenbauer von Leisnig nicht gekommen auf dem Hof der Burg. „Die Grabungsarbeiten sind abgeschlossen“, sagt Dr. Christoph Heiermann vom Landesamt für Archäologie Sachsen. Der Freistaat Sachsen beziehungsweise sein Tochterunternehmen SIB (Sächsisches Immobilien- und Baumanagement) hatte die Ausgrabungsarbeiten in Auftrag gegeben.

schon die Mitarbeiter des mit den Grabungen beauftragten Unternehmens waren mächtig gespannt: Weist das Brunnenbauwerk in der Tiefe Zeichen auf, die auf sein Alter schließen lassen?

Bergleute-Einsatz ohne Spuren

„Derartige Schlüsse sind lediglich möglich, wenn man beispielsweise typologisierbare Werkzeuge findet, denen eine bestimmten Zeit zugeordnet werden kann“, erläutert Heiermann. Nach ersten Einschätzungen waren derartige Hinweise aus der Bauzeit nicht zu finden. Auch datierbare Spuren an der bergmännisch in den Felsen gehauenen Brunneninnenwand, beispielsweise so genannte Gedingezeichen der Bergleute, habe es nicht gegeben.

Doch ganz ohne Ergebnis waren die Grabungen nicht, kamen doch diverse Gegenstände zu Tage, darunter Reste eines alten Lederschuhs oder verschiedene Holzteile. Extrem gut erhalten sind zum Beispiel zwei so genannte Zugeimer. Heiermann: „Sie sind ausgesprochen gut in Schuss, da sie unter Luftabschluss auf dem Brunnengrund lagen. Deshalb müssen sie aus einer frühen Nutzungszeit des Brunnens stammen, ob von ganz am Anfang, das wissen wir allerdings nicht.“

Es handelt sich um so genannte Daubeneimer. Sie bestehen ähnlich wie ein Fass aus Längshölzern, welche von Eisenringen zusammengehalten werden. Die dendrochronologische Altersbestimmung des Holzes gestalte sich aus technischen Gründen schwierig: Die Längshölzer, längs von einem Stamm abgespalten, weisen dafür zu wenig Jahresringe auf. Möglicherweise sind die Eimer deshalb nicht datierbar. Zudem kamen sie über so lange Zeiträume hinweg zum Einsatz, dass sie nicht für eine speziell eingrenzbare Epoche exemplarisch stehen und als Indikator für diese Zeit dienen können.

Vermessung bestätigt alte Schriften

In verschiedenen aufgefunden so genannten Verstürzen, also Resten früherer Arbeitbühnen, wurden Leitern gefunden, eine davon völlig komplett und etwa vier Meter lang. Hier lasse sich eher die dendrochronologische Methode zur Altersbestimmung anwenden.

„Diese Holzleitern fanden sich jedoch in relativ geringer Tiefe“, so Christoph Heiermann. Über die Entstehungszeit des Brunnens könnten sie kaum Auskunft geben.

Die Ausgrabungen bestätigen jedenfalls die Angaben in alten Schriftstücken, die von einem etwa 50 Ellen tiefen Brunnen auf der Burg berichten. Eine Elle misst 1,143 Meter. Die 50 Ellen-Angabe bleibt demnach ein wenig hinter dem per Ausgrabung festgestellten Wert zurück. Schon lange bevor die Arbeiter in 66,50 Metern auf die felsige Brunnensohle stießen, mussten sie bereits Wasser aus dem Bauwerk pumpen.

Geheimgang Fehlanzeige

Mit einem in Leisnig gern erzählten Gerücht räumen die Ausgrabungsarbeiten endgültig auf: Einen seitlich vom Brunnenschacht weg führenden Gang, der sogar unter der Mulde hindurch auf die andere Uferseite des Flusses führen soll, gibt es definitiv nicht.

Den Bauarbeitern war davon schon in ihrer Leisniger Unterkunft erzählt worden. Doch sie konnten das beizeiten ausschließen: Ein Gang hatte sich auf der gesamten Tiefe nirgends in den Wänden gezeigt. Er hätte auch in den Felsen geschlagen sein müssen. Unter der Mulde hindurch führend hätte er außerdem ständig unter Wasser stehen müssen.

Von Steffi Robak