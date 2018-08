Döbeln

Da gab’s wohl was auf die Mütze. Eine Auseinandersetzung zwischen Deutschen und Ausländern auf dem Döbelner Wettinplatz beschäftigte die Polizei am Mittwoch. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, beleidigten zwei Deutsche (29 und 35 Jahre alt) gegen 16.30 Uhr einen 19-jährigen Somalier und einen 51 Jahre alten Libyer „offenbar aufgrund deren Herkunft“, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Betrunkene kommen in Gewahrsam

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei schlug der Libyer den jüngeren Deutschen, der dabei leichte Verletzungen davon trug. Die beiden Deutschen waren nach Angaben der Polizei stark alkoholisiert. Die Beamten nahmen sie für einige Stunden in Gewahrsam. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Von daz