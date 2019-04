Klosterbuch

Einen visuellen Spaziergang durch das Jahr erleben Besucher des Klosters Buch ab Sonntag: In der Ausstellung „Calendarium“ zeigen die Bauingenieurin Iris Zschocke aus Altgeringswalde und die Grafikdesignerin Ulla aus Geringswalde ihre Sichtweisen auf die Natur, die sich am Rande von Wanderungen und Ausflügen ergeben haben.

Betrachter kann Gedanken hinterlassen

Am Sonntag wird ihre Ausstellung um 14 Uhr im Kapitelhaus des Klosters eröffnet. Während im Klosterhof am Sonnabend der Bauernmarkt zum Kaufen einlädt, ist der Sonntag mit der Ausstellungseröffnung der Beschaulichkeit gewidmet. Dabei können die Betrachter der Fotos von Iris Zschocke ihre eigenen Gedanken schriftlich hinzufügen, die das Fotomotiv bei ihm auslöst. Die Ausstellung erhält auf diesem Wege eine interaktive Komponente. Der nächste Besucher, der das Foto betrachtet, kann die Worte des Vorgängers ergänzen oder etwas vollkommen eigenständiges hinzufügen.

Verknüpfung mit Gedichten von Erich Kästner

Ulla Heinicker ist häufig zu ausgedehnten Wanderungen in Sachsen unterwegs, hält visuelle Eindrücke ebenfalls fotografisch fest. Auf diesen baut sie dann die Motive ihrer Zeichnungen auf. Diese Zeichnungen ermöglichen wiederum einen ganz anderen Blick auf die Natur. Zudem stellt Ulla Heinicker eine Verbindung zur Literatur her: Sie flankiert ihre Zeichnungen mit Stücken aus Erich Kästners Gedichtzyklus „Die 13 Monate“. Zur Ausstellungseröffnung am Sonntag gibt es Saxofon-Musik.

Abthaus vom Keller bis zum Obergeschoss

Ebenfalls am Sonntag beginnt 14.30 Uhr eine Führung durch das Abthaus, vom Obergeschoss bis in den Keller und die jüngst restaurierten Museumsräume. Der Treffpunkt ist vor dem Abthaus. Bis zum 23. Juni sind die Fotos und Zeichnungen zu sehen. Am Pfingstsonnabend soll die Ausstellung im Kapitelhaus noch wachsen.

Im Rahmen der Aktion „kunst:offen in Sachsen“ beabsichtigen die beiden Frauen, befreundete Künstler mit ihren Werken in ihre Ausstellung einzuladen. Diese Aktion möchten sie dann „Kunstfreunde im Kloster Buch“ nennen.

Von Steffi Robak