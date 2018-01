Ausstellung in Leisnig krönt Integrationsprojekt

Leisnig. Aus Fremden werden Freunde“ – ein Integrationsprojekt mit rund 50 Teilnehmern aus rund zehn verschiedenen Ländern ging am Donnerstag mit einer Ausstellungseröffnung in Leisnig in die abschließende Phase. Im Treppenhaus des Rathauses dokumentieren nun Fotos Stationen aus dem Integrationsprojekt.

Junge Asylbewerber arbeiten auf dem Land

Unbegleitete minderjährige Asylbewerber aus Wohnprojekten und Pflegefamilien im gesamten Landkreis Mittelsachsen arbeiteten im vergangenen Sommer und Herbst in Gartenbau- und Landwirtschaftsbetrieben der Umgebung. Koordiniert hatte das Projekt der in Klosterbuch ansässige Verein Be-Greifen.

Fördern, fordern und gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken

Der Freistaat Sachsen förderte das Projekt, welches den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und Vorurteile abzubauen helfen soll. „Ich möchte wissen, wie die tägliche Arbeit in diesem Bereich organisiert wird“, so Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping (SPD). Integration bedeute, nicht nur zu fördern, sondern auch zu fordern.

Integrationsministerin zum Erfahrungsaustausch vor Ort

Köpping war ebenso in Leisnig anwesend wie der SPD-Landtagsabgeordnete Henning Hohmann, Vertreter weiterer Institutionen sowie Initiativen, die in die Arbeit mit Flüchtlingen, Asylbewerbern und Migranten auf verschiedene Art eingebunden sind. Nach der Ausstellungseröffnung traten Projektbeteiligte in den Erfahrungsaustausch mit Dieter Steinert. Beim Landratsamt Mittelsachsen leitet er die Stabsstelle für Ausländer- und Asylangelegenheiten.

Von Steffi Robak