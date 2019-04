Leisnig

Für Stau im Feierabendverkehr sorgte am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr ein Pkw-Brand auf der Autobahn 14. Das Fahrzeug war vor der Autobahnabfahrt Leisnig am Autobahnparkplatz Mühlberg in Brand geraten. Die Insassen blieben unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Döbeln rückte mit ihrem Löschzug aus, um das Fahrzeug zu löschen. Die Autobahn in Fahrtrichtung Leipzig war bis zum Ende der Löscharbeiten gegen 16.45 Uhr gesperrt.

Von T.S.