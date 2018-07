Waldheim

Von der Industriestraße in Waldheim nach links in die Härtelstraße bog am Montag, gegen 11.45 Uhr, eine VW-Fahrerin (59) ab. Dabei stieß sie mit einer von links kommenden Kehrmaschine (Fahrer: 53) zusammen, die vorfahrtsberechtigt war. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro.

Von LVZ