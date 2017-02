Döbeln. Zwischen dem Marktkauf-Kreisel und dem Abzweig nach Zschäschütz beginnen im Sommer die Arbeiten am neuen Autobahnzubringer der Bundesstraße 175 in Döbeln-Ost und die Beseitigung der gefährlichen Gaken-Delle.

„Derzeit wird die Ausschreibung der Leistungen zum Hauptbaulos 2 vorbereitet, das im Sommer 2017 starten soll“, informiert Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr. Die Arbeiten beginnen innerorts am Kreisverkehr mit der Herstellung der Bundesstraße und der Nebenanlagen am Fahrstreifen in Richtung Döbeln und bis zum Anschluss Zschäschütz.

Zeitgleich werden zwei Regenrückhaltebecken errichtet. In Höhe von ATU wird an der jetzigen Kreuzung eine provisorische Baustraße errichtet. Hier wird später eine neue Brücke über die Bundesstraße gebaut, welche die beiden Döbelner Gewerbegebiete verbindet und die Zufahrten zu den Ortschaften Zschäschütz und Oberranschütz darstellt.

„Wir sind mit der Verkehrsbehörde gerade im Gespräch über eine Umleitungsführung in dieser Bauphase 2. Vorgesehen ist ein Ringverkehr“, so Isabel Siebert. In Fahrtrichtung Nossen rollen die Autos während der Bauzeit weiter über die Bundesstraße 175. Für die Fahrtrichtung Döbeln soll die Umleitung bei ATU ins das Gewerbegebiet-Ost geführt werden. Die provisorische Baustraße wird dort mit einer Ampel angeschlossen.

Weiterhin starten im Sommer die Erd- und Oberbauarbeiten für einen Wirtschaftsweg zum Regenrückhaltebecken Nummer 2 und der Ausbau der Einmündung des künftigen Wirtschaftsweges aus der Herrmann-Otto-Schmidt-Straße im gegenüberliegenden Gewerbegebiet. Dafür müssen auch unterirdische Leitungen gesichert und umverlegt werden.

Im Jahr 2018 folgen weitere Bauabschnitte. Mit der Verkehrsfreigabe der neuen, parallel zur jetzigen Bundesstraße verlaufenden Straße ist 2019 zu rechnen.

Die ersten beiden Teilabschnitte sind bereits abgearbeitet beziehungsweise in Arbeit. Die archäologischen Untersuchungen, die Kampfmittelbeseitigung und das Bäumefällen sind im gesamten Baufeld weitestgehend abgeschlossen. 70 bis 80 Befunde haben die Archäologen und Grabungstechniker des Landesamtes für Archäologie seit August unter dem Acker in Döbeln-Ost bei Zschäschütz gefunden. Darunter wurden einige wertvolle Funde aus der Zeit von 750 bis etwa 600 vor Christus.

Die Arbeiten an der neuen Ortsstraße nach Oberranschütz kommen planmäßig voran und sollen bis Ende Mai 2017 abgeschlossen werden. Die derzeitige Zufahrt aus der sogenannten Gakendelle entfällt künftig. Über das Gewerbegebiet Döbeln-Ost 1A erhält der Döbelner Stadtteil Oberranschütz eine neue Zufahrt. Die Arbeiten haben bereits im September begonnen.

Mit dem zugehörigen Straßen- und Brückenbau sind für die neue, rund 2,3 Kilometer lange Trasse der Bundesstraße 175 östlich von Döbeln bis zur Autobahn 16,3 Millionen Euro Baukosten veranschlagt.

Von Thomas Sparrer