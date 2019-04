Döbeln

In Döbeln ist am Donnerstag auf einem Parkplatz an der Sörmitzer Straße ein VW Touran gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die bisher unbekannten Täter zuvor eine Seitenscheibe des Fahrzeuges ein. Die Tat soll sich nach Angaben der Ermittler zwischen 12 und 22.30 Uhr ereignet haben. Die Beamten haben nun die Fahndung eingeleitet und in die weiteren Ermittlungen zudem die Soko „Kfz“ des Landeskriminalamtes Sachsen hinzugezogen.

Von ap/DAZ