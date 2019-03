Freiberg

Weil ihm ein Rettungswagen im Weg stand ist ein Man am Dienstagnachmittag in der Paul-Müller-Straße in Freiberg ausgetickt. Die Besatzung des Rettungswagens war zu einem Notfall gerufen worden und stellte das Fahrzeug mit eingeschalteter Warnblinkanlage auf der Straße am Einsatzort ab. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten stand der Rettungswagen zum Teil auch auf der gegenüberliegenden Fahrbahn. Während die beiden Sanitäter den Notfallpatienten im Rettungswagen versorgten, näherte sich ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer zu Fuß dem Fahrzeug. Der Mann klappte laut der Besatzung den Seitenspiegel des Rettungswagens mit Gewalt ein, da er offenbar mit seinem Fahrzeug die Straße nicht passieren konnte und hätte weiter warten müssen.

Einer der Sanitäter (30) musste deshalb die Patientenversorgung unterbrechen und stellte den Mann zur Rede. Zugleich bat er um Verständnis, da es während der Behandlung des Patienten nicht möglich war, den Rettungswagen zu bewegen. Daraufhin entwickelte sich ein Disput, in dessen Verlauf der unbekannte Autofahrer den Rettungssanitäter beleidigte. Der Vorfall wurde der Polizei schließlich angezeigt. Es wurden bereits Ermittlungen wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, aufgenommen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf Folgendes hin: Nach § 35 der Straßenverkehrsverordnung (StVO) sind Fahrzeuge des Rettungsdienstes von den Vorschriften dieser Verordnung befreit, wenn höchste Eile geboten ist, um Menschenleben zu retten oder schwere gesundheitliche Schäden abzuwenden. Im vorliegenden Fall in Freiberg war dies ohne Einschränkung gegeben, so die Polizeidirektion Chemnitz.

Von DAZ