Westewitz

Die Spurenspezialisten der Polizei mussten am Mittwoch zu einem gesprengten Zigarettenautomaten anrücken. Gegen 4.20 Uhr hatte ein lauter Knall den Großweitzschener Ortsteil erschüttert. Der Automat am Bahnhof war in die Luft geflogen. Die Explosion verteilte Trümmerteile und Zigarettenschachteln auf der Straße. Ob und was die Täter stahlen, konnte ein Polizeisprecher noch nicht mitteilen. Das ermitteln die Beamten derzeit noch. Auch welches Sprengmittel die Täter verwendeten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Strafrechtlich könnten die Täter die Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion begangen haben. Mindestens ein Jahr Haft sieht das Gesetz für dieses gemeingefährliche Verbrechen vor.

Jede Menge Zigarettenschachteln wirbelte die Explosion durch die Luft. Quelle: Sven Bartsch

Nicht zum ersten Mal sprengten Diebe in der Region Döbeln in diesem Jahr Automaten. Am 24. Mai hatten es die Täter auf den Fahrkartenautomaten am Waldheimer Bahnhof abgesehen, 3000 Euro erbeutet und einen noch viel größeren Sachschaden hinterlasse. Der betrug 25 000 Euro.

Von daz